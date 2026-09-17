Embajada china acusa a EU de burlarse de México durante fiestas patrias

La Embajada de la República Popular China en México acusó a la representación diplomática de Estados Unidos de burlarse durante las fiestas patrias. El señalamiento se dio después de que la sede estadounidense difundió, el 15 de septiembre , una nota periodística según la cual los fuegos artificiales y otros artículos utilizados en las celebraciones de la Independencia eran de fabricación china. En sus redes sociales, la misión diplomática asiática afirmó que la Embajada de Estados Unidos utilizó la festividad mexicana para atacar a un tercer país. “La Embajada de Estados Unidos convirtió la fiesta nacional del país de residencia en un escenario para atacar a un tercer país y en ficha para su juego geopolítico, e hizo comentarios irresponsables sobre los demás, dejando totalmente al descubierto su mentalidad de supremacía y hegemonía”, señaló.

La publicación estadounidense compartió una nota que indicaba que gran parte de los artículos empleados en las fiestas patrias, como banderas y pirotecnia, eran importados, principalmente de China. Con los hashtags #NegocioChino y #BadBusiness, la representación diplomática replicó la frase: “gran parte de los símbolos con los que México celebra su independencia no se hacen en México. Viva México, Made in China”. La Embajada de China consideró que el mensaje carecía de las cortesías diplomáticas mínimas y del respeto básico hacia el pueblo mexicano. “La Embajada de China en México expresa su fuerte descontento y contundente rechazo. El Día de la Independencia de una nación pertenece a su pueblo. Cómo y con qué celebrarlo, lo decide su propio pueblo”, argumentó. La sede diplomática recordó que la relación comercial entre China y México tiene más de cuatro siglos de antigüedad y se remonta a la Nao de China. Esa ruta marítima permitió el intercambio de seda y porcelana de Oriente por plata mexicana. “Detrás de aquel comercio de mercancías, se apreciaba el diálogo y aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Hoy, muchos productos chinos han entrado en el mercado mexicano, mientras productos mexicanos como el aguacate y el tequila ya son muy bien acogidos por numerosas familias chinas”, indicó.