La Embajada de Estados Unidos en México responsabilizó a China del origen de presuntos precursores químicos para fabricar metanfetamina, asegurados en un decomiso de 2025 que la representación diplomática retomó este 19 de noviembre.

El señalamiento, difundido en redes sociales, fue el tercero de la semana con el que la legación estadounidense cuestionó el papel del Gobierno chino en el suministro de sustancias empleadas para producir drogas sintéticas.

“Distinta droga, mismo origen de los precursores: China”, publicó la representación estadounidense al dar cuenta del aseguramiento.

Con ese mensaje, la Embajada amplió su acusación más allá del fentanilo y sostuvo que el país asiático también es fuente de insumos químicos utilizados para elaborar otras drogas, entre ellas la metanfetamina.

El intercambio de señalamientos entre ambas embajadas comenzó el 17 de noviembre, cuando Estados Unidos atribuyó a China el origen de los precursores usados para fabricar fentanilo.

La disputa se extendió el 18 de noviembre al terreno económico, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que las inversiones de su país en América Latina, incluido México, generan 65 por ciento más empleos que las de origen chino.

La Embajada de China respondió que Washington emplea la generación de empleos como “moneda de cambio para ataques políticos” y advirtió que las políticas arancelarias estadounidenses ponen en riesgo las fuentes de trabajo en la región.

Un día antes, el 17 de noviembre, la representación china había rechazado los señalamientos estadounidenses sobre el origen de los precursores del fentanilo y los calificó de difamatorios.

En su postura, atribuyó la crisis de esa droga en territorio estadounidense a fallas regulatorias internas y al abuso de medicamentos, con lo que descartó la responsabilidad que le imputa el Gobierno de Estados Unidos en la cadena de suministro de drogas sintéticas.