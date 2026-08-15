Embajada de EU advierte que cancelará visas sin importar opiniones políticas

La embajada de Estados Unidos en México sostuvo el 15 de agosto de 2026 que su mensaje es “claro y consistente” respecto a la cancelación de documentos migratorios, al afirmar que ese país revocará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.

En una publicación difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, la representación diplomática subrayó que las visas constituyen un privilegio y no un derecho.

El pronunciamiento retomó una declaración previa de Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), emitida el 16 de febrero, en la que el funcionario estadounidense afirmó que nadie tiene derecho a una visa y que lo ha señalado en repetidas ocasiones. “No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo”, expresó el titular del DOS en el mensaje reproducido por la sede diplomática.

El posicionamiento de la embajada ocurrió en medio de la controversia generada por la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a contender por una diputación federal por Tabasco, quien dio a conocer la medida el 13 de agosto de 2026 mediante una carta pública dirigida al Presidente Donald Trump.