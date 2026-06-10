Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por protestas y caos vial en el arranque del Mundial

La misión de Estados Unidos en México emitió el 10 de junio de 2026 un mensaje a ciudadanos estadounidenses para advertirles sobre posibles interrupciones al tráfico y protestas en la Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el 11 de junio.

El comunicado señala que desde principios de junio, huelgas de sindicatos de trabajadores han generado disturbios en la capital del país, con bloqueos intermitentes en zonas cercanas al centro histórico, en particular en el Zócalo y calles aledañas. La misión diplomática advirtió que se prevén protestas adicionales durante los juegos del Mundial en la Ciudad de México, las cuales podrían provocar cierres temporales de vías como Paseo de la Reforma, Periférico Sur y Circuito Interior, así como bloqueos al acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Pese a que las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, el comunicado indica que algunas han derivado en enfrentamientos con la policía, lo que ha elevado la presencia de fuerzas de seguridad en las zonas afectadas.

En paralelo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció medidas para reducir la presión vehicular el 11 de junio, entre ellas el impulso al máximo del teletrabajo y el cierre de escuelas en la Ciudad de México con motivo del encuentro inaugural del torneo.

La misión de EU instó a sus connacionales a mantenerse informados a través de medios locales, evitar participar en manifestaciones que las autoridades mexicanas puedan considerar de carácter político, y seguir las instrucciones de las autoridades. El texto recuerda que la ley mexicana prohíbe la participación de ciudadanos extranjeros en actividades políticas, lo que puede derivar en detención o deportación.

La dependencia recomendó además inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), revisar el decreto oficial de Sheinbaum Pardo y guardar los datos de contacto de la Embajada de Estados Unidos, cuya línea de atención desde México es el (55) 2579-2000. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se extenderá del 11 de junio al 5 de julio de 2026.