Embajada de EU emite alerta de seguridad por el partido de México ante Inglaterra

La Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad ante los posibles riesgos de acudir a los eventos masivos de con motivo del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 y tras la muerte de cuatro personas en Paseo de la Reforma a causa de las aglomeraciones.

Destacaron que en la Ciudad de México y en todo el país, grandes multitudes se congregarán en estadios, Fan Fest y lugares públicos para ver el partido y celebrar durante todo el día y hasta la noche posterior. Además de protestas simultáneas para aprovechar la gran afluencia de público y la atención mediática.

“Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en grandes aglomeraciones, ya que el hacinamiento en recientes eventos y celebraciones ha provocado heridos y fallecimientos. Además, participar en manifestaciones consideradas políticas por las autoridades puede acarrear detención o deportación, dado que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de los extranjeros”, informó la embajada.

También emitieron una serie de recomendaciones para que los ciudadanos estadounidenses sigan el partido México vs. Inglaterra del domingo 5 de julio entre las que destacan:

Mantenerse alerta en grandes multitudes, ya que pueden ser impredeciblesPrestar atención a las salidas cercanas y tener un plan para evacuarEvitar las zonas cercanas a protestas y manifestacionesEstar informado a través de los medios localesBuscar lugares alternativos para ver el evento si el Fan Fest alcanza su capacidad máximaLlamar al número 911 en caso de emergenciaPonerse en contacto con la Embajada de Estados Unidos si necesita ayuda.



CDMX limitará acceso de personas al Ángel para el partido México vs Inglaterra

El pasado 3 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que reforzará las medidas de seguridad para el partido entre México e Inglaterra y limitará el acceso al Ángel de la Independencia una vez que se alcance el aforo máximo de 25 mil personas, luego de la muerte de cuatro aficionados.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se establecerá un perímetro de seguridad alrededor del monumento y advirtió que, una vez llena la capacidad de la zona, ya no se permitirá el ingreso de más personas.

También aseguró que se aumentará el número de pantallas y de lugares en donde la población pueda “estar festejando”.

“Aumentaremos el número de pantallas a 62 pantallas en la Ciudad de México. La mayor ampliación de puntos será en Reforma, donde se aumentarán seis pantallas más y vamos a tener desde la Estela de la Luz, ya no desde la Diana Cazadora como antes habíamos llevado a cabo; desde la Estela de luz hasta la avenida Hidalgo y Reforma tendremos un conjunto de espacios y donde estarán las pantallas que estarán proyectando el partido y con ello estamos descentralizando aún más”, comentó.

El Secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho, comentó que solo podrán ingresar al Ángel de la Independencia 25 mil personas.

Brugada Molina indicó que desplegará un operativo interinstitucional integrado por 40 mil servidoras y servidores públicos.

Del total, más de 17 mil serán elementos de la policía, mientras que alrededor de 24 mil pertenecerán a áreas de protección civil, salud, bomberos, atención de emergencias, movilidad, bienestar y otras dependencias del gobierno local.

Tan sólo en Paseo de la Reforma participarán 14 mil personas, de las cuales 6 mil serán policías y 8 mil personas de distintas áreas gubernamentales.

Además, se reforzará el operativo de salud con el despliegue de 800 trabajadores y se implementará un sistema de monitoreo permanente para detectar riesgos durante las celebraciones.

Festejos por el México-Ecuador dejan cuatro muertos en CDMX

El pasado 3o de junio cuatro personas perdieron la vida durante las celebraciones multitudinarias en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia por la victoria de la Selección Mexicana. Según las primeras hipótesis, tres de las muertes ocurrieron por asfixia debido a las aglomeraciones, mientras que la cuarta persona sufrió un paro cardiorrespiratorio tras ingresar al nosocomio por una crisis convulsiva.

De las tres personas que murieron por asfixia, dos eran originarias del Estado de México y una de la Ciudad de México, mientras que en el cuarto caso, un hombre de alrededor de 30 años, recientemente fue identificado por sus familiares tras permanecer como desconocido.

En este contexto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que la principal línea de investigación apunta a un movimiento súbito de personas ocurrido en el corredor de Reforma y calles aledañas, lo que habría derivado en una situación de saturación y desplazamiento descontrolado de asistentes.

El funcionario explicó que, de acuerdo con testimonios recabados y los primeros análisis en coordinación con la fiscalía, existe la posibilidad de que un vehículo de grandes dimensiones que circuló en la zona de Hamburgo hacia Lancaster haya provocado un desplazamiento repentino de personas, lo que habría detonado la aglomeración.

Tras darse a conocer los hechos, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se brindará apoyo a las familias.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Además, indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estará atenta a las necesidades de las familias.