La Embajada de Estados Unidos en México, cuyo titular es Keneth Lee Salazar, “ha estado enviando informes a Washington, en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia” en la República Mexicana, según le dijeron al diario The New York Times, tres funcionarios estadounidenses, “que no estaban autorizados a hablar públicamente”.

Así lo indicó, el 22 de febrero de 2023, la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del citado periódico para México, Centroamérica y el Caribe, en un reportaje titulado ‘México restringe a su instituto electoral’, publicado en inglés y en español, como nota principal en la página web del NYT.

“Pero si bien algunos legisladores han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral, el Gobierno de [Joseph] Biden ha dicho poco sobre el tema en público. El Gobierno estadounidense considera poco ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron varios funcionarios estadounidenses”, citados por el diario neoyorquino.

“Los legisladores mexicanos modificaron el miércoles el sistema electoral del país, dando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al País de un régimen unipartidista”, indicó el reportaje firmado por Kitroeff.

“Los cambios, que reducirán el personal del organismo electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten leyes electorales, son los más significativos de una serie de medidas adoptadas por el Presidente de México que socavan las frágiles instituciones independientes, y forman parte de un patrón de desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental”, abundó la periodista en su nota.

Kenneth Lee “Ken” Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, perdió la confianza de funcionarios estadounidenses, porque parece contradecir las políticas de la Casa Blanca con tal de alinearse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, según indica una nota publicada, el 5 de julio del 2022, en el diario The New York Times, firmada por los periodistas Natalie Kitroeff y María Abi-Jabib.

Sin identificar a los funcionarios descontentos, el rotativo neoyorquino afirma que existe “una creciente preocupación dentro de la Administración [encabezada por el presidente Joseph Biden] de que el embajador haya comprometido los intereses estadounidenses” en su proceso de acercamiento con AMLO, al grado de invitar al diplomático a participar durante sus conferencias de prensas matutinas.

“Cuando Salazar asumió el cargo en septiembre del 2021, se le indicó que diera prioridad a construir una relación fuerte con López Obrador con la esperanza de que eso fomentaría la agenda de la Casa Blanca.Como el amortiguador principal entre Estados Unidos y un flujo de migrantes sin precedentes, López Obrador tiene un apalancamiento enorme sobre Joe Biden y su presidencia”, abundó el diario.

“Preservar la cooperación de México, dijeron funcionarios de la Administración Biden, significaba evitar conflictos con un líder mexicano voluble que tenía el poder de dañar el futuro político de Biden al negarse a mantener firmeza sobre la migración. Salazar de hecho ha tenido éxito en acercarse al Presidente mexicano”, insistió el rotativo neoyorquino.

“Pero hay creciente preocupación dentro de la Administración Biden de que, en el proceso, el Embajador de hecho podría haber puesto en peligro intereses estadounidenses -y de que no ha apalancado la relación para lograr triunfos de política cuando Biden más los necesita-, de acuerdo con entrevistas con más de una docena de funcionarios actuales y pasados y analistas”, agregó el NYT.

Según las mismas fuentes, Salazar no ha capitalizado la estrecha relación con AMLO para obtener beneficios cuando Biden más lo necesita. Además, la nota indica que el diplomático ha asumido las afirmaciones de López Obrador de que la elección del 2006 le fue robada, “con lo que el presidente alimenta la desconfianza en el sistema democrático” de México.

“Salazar, quien invitó al supervisor electoral de México a su residencia, le dijo a The New York Times que quería saber: ‘¿Hubo fraude?’. El asunto había quedado zanjado hace mucho tiempo -para el sistema judicial de México, la Unión Europea y el Gobierno estadounidense- hasta ahora”, señaló el NYT.

Juan González, el asesor principal de Biden para Latinoamérica confirmó en una entrevista con el diario neoyorquino que la posición de Estados Unidos sobre el asunto “no ha cambiado”, pese al escepticismo del embajador.

“Reconocemos el desenlace de los resultados electorales [...] Estados Unidos lo ha dicho oficialmente”, apuntó.

Salazar, sin embargo, le dijo a The New York Times que estaba “al tanto de la línea del Gobierno de Estados Unidos” y que él todavía tenía dudas.

“Mucha gente que vio la votación esa noche, lo que incluye gente que no tiene un interés personal en ello, que es gente muy creíble, me ha dicho que hubo fraude”, insistió.

El diario neoyorquino recordó que el político tabasqueño ha cuestionado la integridad de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). También causó “una tormenta política por aparentar apoyo a la reforma energética a la que se oponía el Gobierno de EE.UU. Asimismo, “ha guardado silencio mientras López Obrador ataca sin descanso a los periodistas”, cuestionó el NYT.

El rotativo también enfatizó que Salazar insiste en que su “relación directa” con el político tabasqueño beneficia a EE.UU.

“Sin embargo, dentro del Gobierno de Estados Unidos algunos cuestionan si el enfoque suave de la Administración realmente está funcionando, o simplemente está envalentonado a López Obrador mientras desafía la influencia estadounidense y socava las salvaguardas democráticas, según altos funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente”, citó el NYT.

“En países estratégicamente importantes gobernados por líderes volátiles, los embajadores de Estados Unidos a menudo tienen que navegar una delgada línea entre cultivar un lazo con el Presidente y presionar a favor de las prioridades de su propio Gobierno. Salazar insiste en que su ‘relación directa’ con López Obrador beneficia a Estados Unidos”, indicó el diario.

“El Embajador cree que es cercano a AMLO [...] ¿Ha dado algún resultado? Yo no puedo encontrar nada [...] AMLO le está viendo la cara” a la Administración Biden, señaló Duncan Wood, el vicepresidente de estrategia en el The Mexico Institute of the Woodrow Wilson International Center for Scholars.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, el 5 de julio del 2022, al Embajador de EE.UU. por lo publicado en el diario estadounidense The New York Times, que, según el Presidente de México, tiene la idea de que Estados Unidos “debe someternos”, sin embargo, destacó que México es un país libre y soberano. AMLO resaltó que Salazar es su amigo y un político muy responsable.

“Hoy creo que en The New York Times se lanza contra Ken Salazar [...] sí, es mi amigo y es hombre bueno, sensato, amigo del Presidente Biden, un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano. Él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación”, dijo López Obrador.

“Es muy buena persona, son muy buenas las relaciones pero, lo voy a decir, los conservadores reaccionarios quisieran tener un halcón de embajador [...] Los del NYT están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia, no. México es un País independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía, a ningún Gobierno del mundo”, destacó.

Salazar juró el 26 de agosto del 2021, como titular de la Embajada de Estados Unidos en México, tras ser ratificado en el cargo por el Senado de EE.UU. el día 11 de ese mismo mes. El diplomático, de 67 años de edad, fue nominado por el presidente Joseph Biden, el 15 de junio de ese mismo año.

“El día de hoy, Kenneth Salazar, designado por el presidente Biden y ratificado por el Senado como embajador de los Estados Unidos en México, presentó juramento administrativo al cargo. ¡Enhorabuena!”, informó la representación diplomática en su cuenta de la red social Twitter, en la cual anexó dos fotografías.

“Muchos de nosotros en la Casa Blanca y más allá nos levantamos sobre los hombros de Ken Salazar, un gigante en la comunidad latina [...] En la madrugada, el Senado lo confirmó para servir como Embajador en México”, señaló, el 11 de agosto del 2021, Cristóbal Alex, subsecretario de gabinete de la Casa Blanca, en su cuenta de Twitter.

“Felicitaciones a Kenneth Lee Salazar, nuevo Embajador de los Estados Unidos de América en nuestro País. Buena noticia para las estrechas relaciones que existen entre las administraciones encabezadas por los Presidentes López Obrador y Biden”, tuiteó, por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Asimismo, también en su cuenta de Twitter, el Senado de Estados Unidos informó la nominación de Kenneth Lee Salazar como próximo embajador de dicho país en México. A través de un comunicado emitido el 15 de junio del 2021, la Casa Blanca -sede del Gobierno de EE.UU.- informó que Biden nominará a nueve personas, entre ellos cuatro miembros de carrera del Servicio Exterior, como embajadores “para representar a Estados Unidos en la escena mundial”.

“Es socio de WilmerHale, un bufete de abogados estadounidense y fundador de la oficina del bufete en Denver. Salazar representa a clientes en asuntos de energía, medio ambiente, recursos naturales e indígenas americanos”, dijo la Casa Blanca en la ficha biográfica de Salazar, de quien subrayó que su idioma materno es el español.

Salazar es un político demócrata que nació el 2 de marzo de 1955 en Alamosa, Colorado. Es hijo de Emma Montoya y Enrique S. Salazar, estadounidenses cuya familia ha estado asentada en el Valle de San Luis, desde antes de que EE.UU. tomara el control de dicho territorio, con la invasión de 1848.

Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Asimismo, fungió, del 2009 al 2013, como secretario del Interior, durante la Administración de Barack Obama. Además, fue senador por su estado natal, entre 2005 y 2009. Antes, Salazar fue Fiscal general de Colorado, entre 1999 y 2005.

Salazar -quien se ha descrito a sí mismo como “mexicano-estadounidense”- es conocido por lucir en actos públicos su sombrero de vaquero y su corbata de bolo en cuero, con un ornamento metálico. El 8 de enero del 2021, Christopher Landau, anunció que dejaría su cargo como embajador de Estados Unidos en México, ante la llegada del nuevo Gobierno estadounidense, encabezado por Biden, mismo que inició su mandato el día 20 de ese mismo mes.

El 26 de agosto del 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió, en el Palacio Nacional, las cartas credenciales del entonces nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien arribó a la capital el día 16 de ese mismo mes.