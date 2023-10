“Se trata de un proceso legal largo y complejo, y aún no se sabe cuánto durará”, señaló.

A través de un comunicado, la representación diplomática israelí informó que no existía una fecha estimada para que se extraditara a Roemer a México.

La Embajada de Israel en México desmintió este martes que el escritor, ex académico y ex diplomático mexicano, Andrés Roemer, vaya a ser extraditado a territorio mexicano el día 16 de octubre, como algunos medios aseguraron.

También detalló que el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado presentó la petición de extradición del escritor, ex académico y ex diplomático, ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, además de solicitar que permaneciera en prisión preventiva, en tanto se determinara si se le entregaría a México o no.

Según la Embajada israelí, el Tribunal de Distrito de Jerusalén extendió la detención preventiva de Roemer, hasta la siguiente audiencia que ocurriría en dos semanas, cuando se determinaría si seguiría detenido enfrentando su proceso o no.

“En este momento, no es posible estimar cuándo el Tribunal tomará una decisión sobre la extradición de Roemer. Al momento no se ha fijado una fecha para la audiencia de la petición de extradición y se debe tomar en cuenta que las audiencias pueden durar varios meses”, detalló la Embajada de Israel en México.