Las embajadas de Estados Unidos y de China en México intercambiaron acusaciones respecto al origen de los precursores químicos empleados para fabricar fentanilo. Cada representación atribuyó a la otra parte la responsabilidad en la cadena de producción y distribución de esa droga sintética.

La representación estadounidense difundió un esquema elaborado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre la ruta de la droga y sostuvo que los ingredientes con los que se produce no provienen de México. Según el mensaje de la Embajada de Estados Unidos, el fentanilo se fabrica con sustancias conocidas como precursores químicos y, de acuerdo con el registro de la DEA, empresas ubicadas en China figuran entre las principales fuentes de esos productos para los narcotraficantes.

La Embajada de China en México respondió al cuestionar la objetividad de su homóloga estadounidense y la exhortó a respetar la verdad. La representación china ubicó el origen de la crisis en las deficiencias regulatorias de Estados Unidos y en el abuso de fármacos en ese país, además de destacar la cooperación que mantiene con México y afirmar que su gobierno aplica uno de los controles más estrictos del mundo sobre las sustancias relacionadas con el fentanilo. En su pronunciamiento pidió a la Embajada estadounidense dedicar su tiempo de trabajo a la cooperación con México en lugar de recurrir a “la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China”.