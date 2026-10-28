Embajador de Estados Unidos señala reticencia de México a reconocer colaboración bilateral en seguridad

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que existe resistencia del Gobierno de México a reconocer que ambos países comparten metas comunes. Lo dijo en la Ciudad de México, durante la conferencia “Relación México-Estados Unidos: prioridades estratégicas e intereses compartidos”, organizada por el Milken Institute.

El diplomático sostuvo que una mayor apertura para reconocer los intereses compartidos mejoraría los resultados en materia de seguridad, y describió el alcance transnacional de las redes del narcotráfico.

“Si se lleva a cabo una detención en México, esta debería derivar en detenciones en Estados Unidos y, posiblemente, en Colombia o incluso en Europa, ya que, como he señalado, estas redes (del narcotráfico) tienen un alcance muy amplio. Estamos obteniendo excelentes resultados en materia de seguridad”, expresó.

“Abracémoslo, abracemos esta colaboración. No tengamos miedo de decir que somos socios, que tenemos intereses comunes y que estamos trabajando juntos. No se trata de señalar a nadie, pero a veces existe cierta reticencia a reconocerlo, y hacerlo ayudaría muchísimo”, agregó.

Johnson reconoció que, pese a los avances en seguridad, persisten oportunidades de progreso, y señaló que Estados Unidos tiene un interés genuino en la prosperidad de México, aunque admitió que también responde a un interés propio.

“Aunque no nos interesara el país, es bueno para Estados Unidos que México sea seguro, próspero y un lugar en donde uno se pueda desarrollar plenamente”, afirmó.

El embajador recordó su primera conversación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que la mandataria nacional le dijo que la relación entre ambos países se asemeja a un matrimonio del que es imposible divorciarse. “Y déjame decirte, como una persona que lleva mucho tiempo casado, la clave es la comunicación, nunca nos vamos a la cama enojados”, expresó el diplomático.

Las declaraciones ocurrieron en medio del debate por los cargos de traición a la patria contra César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua, acusado de permitir la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo en la Sierra Tarahumara.