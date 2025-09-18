Embajador de EU destaca sanciones del Departamento del Tesoro contra ‘Los Mayos’

“La facción de Los Mayos es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. En Rosarito, Baja California, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores constituyen una arteria clave para las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa”, indicó la OFAC.

“Los Estados Unidos están comprometidos a desmantelar a los cárteles. Las sanciones de hoy contra la facción ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa reflejan ese compromiso y nuestra determinación compartida con México para detener sus operaciones en cada una de sus etapas. La justicia prevalecerá”, indicó el diplomático estadounidense en redes sociales.

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, destacó las sanciones emitidas este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT), que designó a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, junto con quien, según dijo en un comunicado, es el “líder de su brazo armado”, Juan José Ponce Félix, así como a “su operadora política”, Hilda Araceli Brown Figueredo, actual Diputada federal de Morena por Baja California, además de otros 20 “objetivos”, que en total sumaban 7 personas físicas y 15 morales.

El Cártel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera designada por Estados Unidos y responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito que se trafica a Estados Unidos y que, en última instancia, envenena a los estadounidenses. Además de traficar drogas letales, se ha beneficiado del tráfico de migrantes a través de la frontera sur, abundó el USDT.

“Esta acción se coordinó con la División de Campo de San Diego de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Oficina de Campo de San Diego del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California. La acción de hoy se realiza en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de la OE 13224, en su versión modificada, que combate a terroristas y a quienes les apoyan”, apuntó la OFAC.

“El Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, representa una gran amenaza para Estados Unidos. Durante décadas, el Cártel de Sinaloa ha traficado cocaína y metanfetamina, y más recientemente, fentanilo, a Estados Unidos. El 15 de diciembre de 2021 , la OFAC designó al Cártel de Sinaloa de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059. El 20 de febrero de 2025 , el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como una Organización para la Transición (FTO) y un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Desde los arrestos de su fundador, Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”), y su cofundador, Ismael Zambada García (“El Mayo”), el Cártel de Sinaloa ha experimentado cambios fundamentales que crearon dos facciones dominantes que compiten por el poder y la influencia en los territorios que controla. El 9 de junio de 2025, la OFAC designó a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de El Chapo, de conformidad con la EO 14059 y la EO 13224, según sus modificaciones”, recordó el USDT.

Compuesta por personas afines a El Mayo, la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa rivaliza con la facción Los Chapitos y mantiene una fuerte presencia en los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Zacatecas, dijo la OFAC.

“Mediante diversas alianzas, Los Mayos han traficado fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína ilícitas, que se introducen de contrabando en Estados Unidos. Las disputas territoriales entre Los Mayos y Los Chapitos han causado la muerte de más de mil personas en el estado mexicano de Sinaloa”, agregó.

“Al frente de las batallas de Los Mayos con Los Chapitos se encuentra Juan José Ponce Félix (alias Jesús Alexandro Sánchez Félix, comúnmente conocido como ‘El Ruso’). El Ruso es el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos, que controla las rutas del narcotráfico en Baja California”, comentó el USDT.

“En una acusación formal de 2015, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California identificó a El Ruso como líder de una flota de soldados que participaron en actos de secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato, para promover los intereses del Cártel de Sinaloa en Culiacán, México. Como miembro veterano del Cártel de Sinaloa, el dominio actual de El Ruso en Baja California ha fortalecido las operaciones de narcotráfico de Los Mayos en Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció el 16 de septiembre de 2025 una recompensa bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), ofreciendo hasta $5 millones por información que conduzca al arresto o condena de El Ruso”, destacó la OFAC.

“La facción de Los Mayos está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa. Además, Juan José Ponce Félix está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, con sus modificaciones, por ser dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa”, agregó el USDT.

“Los Mayos controlan grandes extensiones de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo de los previamente designados líderes del cártel, Alfonso Arzate García y René Arzate García (René Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate. Uno de los pueblos controlados por René Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la parte californiana de la frontera entre Estados Unidos y México. Debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos, Rosarito y sus alrededores forman parte de un corredor crítico para el Cártel de Sinaloa para el contrabando de drogas a Estados Unidos”, insistió la OFAC.

“René Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios socios, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera). Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), un magnate empresarial con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en la zona. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”, subrayó el USDT.

“Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown). Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”, afirmó el Gobierno de EE. UU.

“Durante el mandato de Brown como alcalde de Rosarito, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de Los Mayos. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, aseguró la OFAC.

“Mario Herrera, Karlo Herrera, González, Arcega y Brown están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa”, enfatizó el USDT.

“Además de designar a las personas clave alineadas con Los Mayos en la red de Playas de Rosarito, la OFAC también apuntó a 14 empresas propiedad de González: JR Alimentos Del Mar , S. De R. l . Dic . V .; Grupo JRCP , S. De R. L .; Sabor Tapatío , S. De R. l . Dic . V .; Gotoco Alimentos Procesados S . De R. l . Dic . V .; Grupo Hotelero JJJ , S. A . Dic . V .; Complejo Turístico JJJ , S. A . Dic . V .; Operadora De Espectaculos , Alimentos Y Bebidas J&R S. A . Dic . V .; Alimentos Y Desvío Insurgentes , S. De R. l . Dic . V .; Sunset Servicios Gastronómicos S . De R. l . De C . V .; JJ Gonver S . De R . L . De C . V .; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México , S . De R . L . De C . V .; Veintiuno Mexicali , S . De R . L . De C . V .; Coco Beach Bar , S . De R . L . De C . V .; y, Cavally Antro & Bar . Estos negocios están siendo designados de conformidad con EO 14059, y de conformidad con EO 13224, según enmendado, por ser propiedad de, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Gonzalez”, refirió el Gobierno de EE. UU.

“La OFAC también tuvo como objetivo a una empresa de transporte propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S.A . de C .V . Esta empresa está siendo designada de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arcega”, señaló la OFAC.

“Radicado en Laguna Colorada, Sinaloa, México, Carlos Alberto Páez Pereda (Páez) o ‘Carlitos’ es el líder de una violenta banda del Cártel de Sinaloa conocida como ‘Los Rugrats’. Páez es productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán, Sinaloa. Se sabe que Páez asesinó e intentó asesinar a miembros de cárteles rivales por orden de René Arzate”, abundó el USDT.

“Páez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, según enmendada, por haber sido dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa”, comentó el Gobierno de Estados Unidos.

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas”, explicó el USDT.

“El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, insistió el Gobierno de EE. UU.

“Además, la realización de ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente”, finalizó el USDT.