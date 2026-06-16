Embajador de EU destaca sentencia contra traficante de migrantes y cooperación bilateral en el Mundial

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, celebró este 16 de junio de 2026 dos muestras de la cooperación bilateral: la condena impuesta en EU a un ciudadano mexicano por tráfico de personas, y el trabajo conjunto de ambos países para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años y residente de Mexicali, Baja California, fue sentenciado el 15 de junio de 2026 a 87 meses de prisión tras declararse culpable de conspiración para introducir extranjeros ilegalmente a territorio estadounidense. Saucedo-Huipio fue extraditado desde México en el marco de una solicitud presentada por las autoridades estadounidenses.

Según el comunicado del DOJ, la organización en la que participaba Saucedo-Huipio operó entre 2018 y 2022 y trasladó a más de 200 personas —aunque las autoridades estiman que la cifra real es mayor— provenientes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, entre otros países, hacia la frontera con EU. La red cobraba decenas de miles de dólares por persona para facilitar el cruce ilegal.

De acuerdo con los expedientes judiciales, Saucedo-Huipio fungía como gerente o supervisor de la operación y portaba habitualmente un arma de fuego durante las operaciones de cruce. La organización se valía de escaleras para superar las barreras fronterizas, aberturas en las cercas y tablones improvisados para cruzar cuerpos de agua. Los integrantes de la red también robaban dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias a los migrantes, recurriendo a pistolas y cuchillos.

En uno de los casos documentados, Saucedo-Huipio supervisó el cruce de tres niños pequeños sobre una tabla de madera tendida sobre un cuerpo de agua. Ofelia Hernández-Salas, también arrestada en México en marzo de 2023 junto con Saucedo-Huipio, fue sentenciada el 13 de mayo de 2026 a 11 años de prisión por cargos similares.

“El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo a nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo”, declaró Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del DOJ.

Por su parte, Johnson destacó el caso a través de redes sociales y subrayó el papel de la cooperación bilateral en su resolución. “Cuando nuestros países trabajan juntos para combatir el tráfico de personas, ayudamos a salvar vidas y desmantelamos redes criminales que obtienen ganancias al poner en riesgo a las personas a través de continentes y fronteras”, afirmó el diplomático.

En la misma jornada, Johnson resaltó la coordinación bilateral en materia de seguridad para la Copa Mundial de Futbol 2026, que inició el 11 de junio y es organizado conjuntamente por México, EU y Canadá. A través de su cuenta en la red social X, el embajador informó que recibió en la sede diplomática al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con quien recorrió el Centro Conjunto de Coordinación.

“Como parte de la visita del secretario Roberto Velasco a nuestra Embajada, visitamos el Centro Conjunto de Coordinación, un gran ejemplo de la estrecha cooperación que está ayudando a hacer de esta histórica justa internacional de futbol la más segura y memorable de la historia”, escribió Johnson.

El encuentro, celebrado el 12 de junio de 2026, reunió a representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas agencias estadounidenses. La sesión se realizó a puerta cerrada y abordó temas de seguridad, migración y cooperación bilateral.

Para el torneo, el Gobierno de México activó el denominado Plan Kukulcán, que contempla mecanismos de cooperación internacional con EU, Canadá y la FIFA, e incluye capacitación especializada, ejercicios de planeación, homologación de protocolos, simulacros a escala real y sistemas de alerta temprana.