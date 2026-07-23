Embajador de EU en México advierte que nuevo líder del CJNG será llevado ante la justicia

Ningún integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación quedará fuera del alcance de la justicia, advirtió este jueves el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, al pronunciarse sobre la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra más de 50 personas y entidades mexicanas ligadas a esa organización criminal.

“No importa quiénes sean, dónde operen o el rol que jueguen, serán llevados ante la justicia”, escribió el diplomático en su cuenta de la red social X.

Johnson calificó la medida como la designación única más grande de la OFAC dirigida contra el CJNG y subrayó que alcanza al nuevo líder de la organización.

“Estas sanciones —la designación única más grande de la OFAC dirigida contra el CJNG— contra más de 50 individuos y entidades mexicanas, incluida su nuevo líder, Juan Carlos González (‘Pelón’), tras la muerte de ‘El Mencho’, envían un mensaje inequívoco”, dijo.

En el mismo mensaje, el embajador atribuyó la ofensiva a la línea marcada desde la Casa Blanca. El Presidente Donald Trump, sostuvo, “está comprometido a desmantelar cárteles narcoterroristas y todas las redes que los facilitan”.