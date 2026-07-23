Embajador de EU en México advierte que nuevo líder del CJNG será llevado ante la justicia

Ningún integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación quedará fuera del alcance de la justicia, advirtió este jueves el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, al pronunciarse sobre la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra más de 50 personas y entidades mexicanas ligadas a esa organización criminal.
“No importa quiénes sean, dónde operen o el rol que jueguen, serán llevados ante la justicia”, escribió el diplomático en su cuenta de la red social X.
Johnson calificó la medida como la designación única más grande de la OFAC dirigida contra el CJNG y subrayó que alcanza al nuevo líder de la organización.
“Estas sanciones —la designación única más grande de la OFAC dirigida contra el CJNG— contra más de 50 individuos y entidades mexicanas, incluida su nuevo líder, Juan Carlos González (‘Pelón’), tras la muerte de ‘El Mencho’, envían un mensaje inequívoco”, dijo.
En el mismo mensaje, el embajador atribuyó la ofensiva a la línea marcada desde la Casa Blanca. El Presidente Donald Trump, sostuvo, “está comprometido a desmantelar cárteles narcoterroristas y todas las redes que los facilitan”.
Johnson cerró su publicación con una referencia a la coordinación entre ambos gobiernos.
“Cuando trabajamos juntos, nuestras naciones están más seguras. La justicia será servida”, escribió, al acompañar el texto con el enlace al comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la imagen del sello de esa dependencia.
La OFAC informó ese mismo día que la acción desarticula una amplia gama de actividades delictivas que benefician al CJNG en múltiples estados mexicanos, desde el tráfico de fentanilo y cocaína hasta el robo de combustible, el fraude de tiempos compartidos y el lavado de dinero.
La medida se adoptó con fundamento en la Orden Ejecutiva 14059 y en la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, dado que el CJNG fue designado Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025.
Juan Carlos González, alias “El Pelón”, identificado también como Juan Carlos Valencia González y como “El 03”, es hijastro de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, muerto en febrero de 2026 durante un operativo del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco. Posee doble nacionalidad, mexicana y estadounidense; nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y enfrenta un proceso penal por narcotráfico radicado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.
El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
No es la primera ocasión en que Johnson se pronuncia sobre acciones contra esa organización criminal. Tras la captura de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, el 27 de abril de 2026 en Nayarit, el diplomático reconoció “la valentía y precisión de la Secretaría de Marina” en el operativo, y en febrero del mismo año, luego de la muerte de Oseguera Cervantes, expresó su respeto a los funcionarios mexicanos que participaron en la acción.