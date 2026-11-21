El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció a las fuerzas de seguridad mexicanas por el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, señalado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, junto con otros dos integrantes de esa estructura criminal, en Guasave, Sinaloa.

El diplomático estadounidense difundió su posicionamiento en la red social X, donde atribuyó el resultado al trabajo conjunto entre ambos gobiernos. “El intercambio de información estratégica de inteligencia entre los Estados Unidos y México contribuyó a hacer posible esta operación”, escribió Johnson, quien destacó la valentía y el profesionalismo de los elementos que participaron en la intervención. El embajador añadió que resultados de ese tipo se construyen mediante la cooperación constante y la confianza entre las dos naciones, y anticipó que ambos países seguirán persiguiendo a los grupos criminales hasta llevarlos ante la justicia.

La detención se realizó la noche del 20 de noviembre de 2026, cuando elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, ejecutaron el operativo en el municipio de Guasave. Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la misma acción fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como presunto operador financiero del grupo. El Registro Nacional de Detenciones (RND) asentó la captura de Fausto Isidro “N” alrededor de las 19:50 horas de ese día, y el detenido fue trasladado posteriormente a la Ciudad de México.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, confirmó las tres detenciones y reconoció la actuación de las corporaciones que intervinieron. “Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa”, afirmó el titular de la SSPC Federal, quien precisó que la operación derivó de trabajos de inteligencia y de la cooperación con agencias estadounidenses. El funcionario federal subrayó el valor y el profesionalismo de los elementos desplegados en el municipio sinaloense.