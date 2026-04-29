Embajador de EU respalda acusación contra Gobernador Rocha Moya y exige rendición de cuentas

La Embajada de los Estados Unidos en México emitió una declaración oficial en la que el Embajador Ronald Johnson respaldó la presentación de cargos penales formulada por la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, al subrayar que combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional constituye una prioridad compartida entre ambas naciones.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, advirtió Johnson.

El Embajador reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una relación bilateral fundamentada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho, y señaló que ese es el estándar que los ciudadanos de ambos lados de la frontera merecen.

La declaración se produjo después de que Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaran la acusación formal contra Rocha Moya, de 76 años, así como contra otros nueve funcionarios gubernamentales y policiales, activos y en retiro, por presunta conspiración con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio de Estados Unidos.

Johnson subrayó que Estados Unidos continuaría trabajando en estrecha coordinación con las autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas y fortalecer las instituciones, aunque precisó que no comentaría los hechos específicos de las imputaciones mientras el proceso legal siguiera su curso.