El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad ya salva vidas en ambos países, en una publicación difundida en sus redes sociales este 24 de noviembre.

El diplomático presentó un balance de su gestión y sostuvo que la relación entre los dos gobiernos atraviesa una etapa de resultados concretos.

“La verdadera satisfacción de este trabajo está en saber que nuestros esfuerzos están salvando vidas y contribuyendo a un mundo más seguro y próspero”, señaló Johnson en el mensaje.

El embajador enumeró cinco resultados que atribuyó al trabajo conjunto bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump, entre ellos la colaboración que permitió aprehender a cinco de los fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

También aseguró que durante la segunda Administración encabezada por Trump se consiguió la frontera más segura de la historia y una reducción superior al 40 por ciento en las muertes por fentanilo.

El más reciente de esos casos se concretó el 20 de noviembre de 2026, cuando elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva, quien figuraba entre los fugitivos más buscados por el FBI.

Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el mismo operativo fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, presunto segundo al mando de ese grupo, y José “N”, señalado como presunto operador financiero.

La captura se logró con labores de inteligencia en las que participaron autoridades mexicanas y estadounidenses.

Johnson agregó otros avances en la agenda bilateral, entre ellos la entrega de un mayor volumen de agua para Texas en comparación con la década pasada, en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, y progresos en el tratamiento de las aguas residuales del río Tijuana.

El diplomático describió que el cargo implica atender de forma permanente los temas de migración, narcotráfico, cárteles, frontera, agua, medio ambiente, asuntos espaciales y una relación comercial de un billón de dólares. Según su mensaje, el hemisferio occidental recuperó su condición de prioridad con la política de “America First”.

El embajador reconoció que la agenda pendiente sigue siendo amplia, aunque sostuvo que la estrategia aplicada funciona.

“Sí, todavía tenemos mucho por hacer, pero ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino”, afirmó en la misma publicación.

Johnson añadió que desde que conoció a Trump le inspiró su energía y su amor por Estados Unidos, y cerró el mensaje con una expresión dirigida al mandatario estadounidense: “¡Es un honor servir a su lado, señor Presidente!”.