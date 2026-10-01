Embajador Lazzeri entrega a Trump escultura de titanio en la Casa Blanca

El Embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, presentó sus cartas credenciales al Presidente Donald Trump el 15 de septiembre de 2026, en una ceremonia celebrada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en la que obsequió al Mandatario una escultura de titanio que representa un toro, obra del artista veracruzano Enrique Cabrera.

La realización del acto permaneció sin confirmación pública hasta este 1 de octubre, cuando se difundió una fotografía del evento en la que se observa al diplomático mexicano posando junto a Trump frente al Escritorio Resolute.

La pieza entregada lleva por título "El Toro de Titanio" y fue elaborada por Cabrera, autor también de la calavera monumental de bronce del proyecto "Palmarius", que ha sido exhibida en decenas de países.

Según la explicación del artista, la escultura incluye 175 ángulos poligonales que simbolizan los 175 años del inicio de la ampliación del edificio del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos. En sus páginas de internet, el escultor no especificó el valor estimado de la obra.

Según una carta de Lazzeri Montaño difundida por el propio Cabrera, "El Toro de Titanio" fue entregada a la Embajada de México en Washington como donación del escultor, con el fin de que fuera obsequiada a Trump con motivo de la presentación de las cartas credenciales del diplomático.

“Agradezco profundamente a mi amigo, el Embajador Roberto Lazzeri Montaño, por su apoyo incondicional a la promoción y difusión de mi arte. Mediante este gesto histórico, el arte mexicano demuestra una vez más su poder para construir puentes entre naciones”, escribió Cabrera en Instagram en septiembre de 2026.

En la misiva difundida por el escultor, el Embajador expresó: “Agradezco también su voluntad de que la obra sea entregada al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en representación de esta Embajada. Su generosidad y su trayectoria honran a México”.

Según información de diversas representaciones diplomáticas en Washington, Lazzeri Montaño formó parte de un grupo de 14 embajadores extranjeros que el 15 de septiembre presentaron sus cartas credenciales ante Trump, entre los que se encontraban los representantes de Estonia, Colombia e Irak.

Hasta el 1 de octubre de 2026, la Casa Blanca no había informado del destino que daría a la escultura obsequiada por el diplomático mexicano.