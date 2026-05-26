$!Embajador presume logros históricos en seguridad tras un año de cooperación México-EU

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los avances alcanzados en materia de seguridad, migración y cooperación bilateral durante su primer año al frente de la misión diplomática estadounidense en el país, en un contexto marcado por las tensiones generadas por la solicitud de extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado.

En un comunicado emitido en el marco de su primer aniversario como embajador, Johnson subrayó que las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste se ubican en su nivel más bajo en 55 años, con detenciones diarias 95 por ciento inferiores a las registradas durante la administración del ex presidente Joe Biden, sin liberaciones de migrantes en territorio estadounidense.

Respecto a la lucha contra el fentanilo, el embajador señaló que para finales de 2025 las muertes por sobredosis en EU disminuyeron 35 por ciento, mientras que las incautaciones de droga en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50 por ciento. En contraste, las confiscaciones realizadas en México “aumentaron significativamente”, según indicó. Agregó que el flujo marítimo de drogas hacia los Estados Unidos se redujo más de 95 por ciento, y que México incautó 65.5 toneladas métricas en el mar y desmanteló más de 2,300 laboratorios clandestinos de drogas.

En el ámbito de la cooperación en seguridad, Johnson destacó operaciones bilaterales exitosas contra figuras criminales de alto perfil, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”; Samuel Ramírez Jr., y “El Jardinero”. Precisó que desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia estadounidense bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. “Juntos, estamos atacando redes criminales completas — no solo a los cárteles — mediante la interrupción de finanzas ilícitas y el desmantelamiento de estructuras de tráfico”, afirmó.