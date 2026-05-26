$!Embajador presume logros históricos en seguridad tras un año de cooperación México-EU

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los avances alcanzados en materia de seguridad, migración y cooperación bilateral durante su primer año al frente de la misión diplomática estadounidense en el país, en un contexto marcado por las tensiones generadas por la solicitud de extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado.
En un comunicado emitido en el marco de su primer aniversario como embajador, Johnson subrayó que las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste se ubican en su nivel más bajo en 55 años, con detenciones diarias 95 por ciento inferiores a las registradas durante la administración del ex presidente Joe Biden, sin liberaciones de migrantes en territorio estadounidense.
Respecto a la lucha contra el fentanilo, el embajador señaló que para finales de 2025 las muertes por sobredosis en EU disminuyeron 35 por ciento, mientras que las incautaciones de droga en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50 por ciento. En contraste, las confiscaciones realizadas en México “aumentaron significativamente”, según indicó. Agregó que el flujo marítimo de drogas hacia los Estados Unidos se redujo más de 95 por ciento, y que México incautó 65.5 toneladas métricas en el mar y desmanteló más de 2,300 laboratorios clandestinos de drogas.
En el ámbito de la cooperación en seguridad, Johnson destacó operaciones bilaterales exitosas contra figuras criminales de alto perfil, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”; Samuel Ramírez Jr., y “El Jardinero”. Precisó que desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia estadounidense bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. “Juntos, estamos atacando redes criminales completas — no solo a los cárteles — mediante la interrupción de finanzas ilícitas y el desmantelamiento de estructuras de tráfico”, afirmó.
Respecto al tráfico ilegal de armas, Johnson informó que las incautaciones de armamento ilegal aumentaron 125 por ciento durante el primer año de la administración Trump. Señaló que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) incautó más de 36,000 armas ilegales, de las cuales 4,359 tenían como destino México y habrían abastecido a cárteles y organizaciones criminales. El programa “Mission Firewall”, indicó, fortaleció las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países.
El embajador destacó también avances en acuerdos bilaterales de largo plazo. Señaló que en 16 meses se logró más progreso en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década previa, y que ambos gobiernos avanzan hacia una solución permanente para la crisis de aguas residuales del Río Tijuana sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses. Agregó que los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado protegen al sector pecuario y evitan afectaciones al comercio fronterizo.
“Nuestra cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones, aunque todavía queda mucho trabajo por delante”, afirmó Johnson en su comunicado.