Embarcaciones de la flotilla humanitaria a Gaza vuelven a ser interceptadas; hay tres mexicanas entre los retenidos

“Mi secuestro muestra una vez más hasta donde llegan el régimen israelí y sus patrocinadores para continuar con su asedio y genocidio”.

“Si estás viendo esto, las fuerzas de ocupación israelíes me han secuestrado en aguas internacionales. Soy parte una misión civil no violenta navegando para romper el asedio ilegal” dijo Paulina.

Hasta el momento, la delegación mexicana reporta a tres integrantes detenidas: Paulina del Castillo Poblano, Violeta Núñez y Sol González.

Esta intervención ocurrió cuando la flotilla se encontraba a la altura de Chipre.

Horas después, lo esperado sucedió. La mañana de este lunes, el ejército de Israel comenzó a interceptar y detener a unas 16 embarcaciones —de 54 en total—, que conforman esta misión que partió desde Barcelona el pasado 15 de abril; la más reciente navegando hacia Gaza para intentar romper el cerco y llevar ayuda.

La flota, que cuenta con el respaldo de activistas y organizaciones de más de 70 países, se aproximaba a la llamada “franja naranja”, una zona donde en años anteriores las embarcaciones con fines humanitarios han sido interceptadas por fuerzas navales israelíes.

Este viernes y sábado, siete mexicanas y mexicanos a bordo de distintas embarcaciones de la Flotilla Global Sumud zarparon desde la costa de Marmaris, Turquía, para iniciar la fase más peligrosa de su trayecto hacia Gaza.

Más tarde, Violeta Nuñez, profesora y periodista mexicana, reportó que también fue retenida.

“Presiona a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que se posicione del lado de la justicia y la humanidad, así como para garantizar mi regreso a casa”, dijo la integrante de la Sumud Flotilla.

Esto se suma a lo ocurrido a finales de abril, cuando la flotilla fue también interceptada en aguas internacionales por fuerzas israelíes cerca de Grecia.

Entre las 175 personas retenidas, estaba la activista y fotógrafa mexicana Abril Rojas, quien luego fue deportada de regreso a México.

Rojas relató que el grupo, incluida ella —que permaneció retenido por aproximadamente 36 horas—, sufrió tortura a manos de autoridades israelís.

Bajo el llamado “todos los ojos en la flotilla”, la delegación mexicana convocó a una concentración esta noche a las 7:00 pm, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

“Mientras los buques de guerra de la ocupación israelí rodean e interceptan activamente las embarcaciones civiles de la Flotilla Global Sumud, a más de 250 millas náuticas de Gaza, el régimen israelí ha comenzado a filtrar a los medios un plan operativo sumamente calculado y profundamente racista, basado, una vez más, en mentiras, incitación al odio racial y desinformación”, dijo la misión humanitaria en un pronunciamiento, difundido esta mañana.

“Hasta el momento, en este segundo intento por detener la flotilla, han interceptado 16 barcos, abordándolos con un número superior de soldados armados frente a una tripulación de activistas desarmados”, detalló la Sumud Flotilla.

A diferencia de 2025, cuando España e Italia enviaron buques militares para escoltar a los barcos, esta vez la flotilla navega sin un respaldo similar.



Maltrato generalizado y tortura, la denuncia de la Flotilla

La mexicana Abril Rojas denunció que las personas retenidas el pasado 29 de abril fueron sometidas a hacinamiento y privación de agua y alimentos. Tanto ella como el equipo legal de la misión a Gaza señalaron que tales condiciones constituyen tortura.

No es la primera vez que ocurre algo así. En intercepciones anteriores, organizaciones y sobrevivientes documentaron tortura y abusos sistemáticos al estar bajo custodia de guardias israelíes.

Entre otros casos, la activista ambiental sueca Greta Thunberg —una de las voces más conocidas del movimiento— relató en octubre de 2025 que fue golpeada, grabada, obligada a desnudarse, confinada en una celda infestada de insectos y presionada a besar la bandera de Israel.

“Si Israel, con todo el mundo mirando, puede tratar de esta manera a una persona blanca y conocida que tiene pasaporte sueco, imagínense lo que les hacen a los palestinos a puertas cerradas”, declaró Thunberg en aquella ocasión.

La primera Encuesta de Mortalidad en Gaza realizada de forma independiente, estima en 75 mil 200 las muertes de palestinos ocurridas entre octubre de 2023 —cuando comenzó la ofensiva—, y enero de 2025.

A esta cifra se suman más de 8 mil 500 fallecimientos por efectos indirectos del conflicto, como desnutrición y enfermedades sin atención médica.

Estos resultados se difundieron en febrero pasado en una investigación publicada en la revista médica The Lancet.



La delegación mexicana en contacto con la SRE

Marisela Vega, coordinadora de la delegación mexicana que forma parte de la Flotilla Global Sumud, así como Dolores Pérez Lazcarro, integrante de la misma, confirmaron en entrevistas por separado para Animal Político, que el equipo mantiene diálogo directo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, informando minuto a minuto el avance de la misión, con apoyo consular asegurado.

Ana Jimena Hernández Medrano, médica especialista en investigación clínica y genética, quien continúa navegando en ruta hacia Gaza, explicó que su propósito al participar en este esfuerzo, es apoyar a la reconstrucción del sistema de salud palestino y brindar atención especializada.

Su petición al Gobierno mexicano es puntual, como el del resto de la misión: que se rompan relaciones diplomáticas con Israel.

Por su parte, el Canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez dijo la semana pasada en la conferencia en Palacio Nacional que “no hay ninguna justificación para violar los derechos humanos de nuestros connacionales”.

El Canciller aseguró que México ha exigido a Israel el respeto a las garantías de los mexicanos, al derecho internacional y a la libre navegación, tanto por vías diplomáticas como públicas.

“Lo hemos hecho a través de notas diplomáticas, lo hemos hecho también directamente con su Ministerio de Asuntos Exteriores, con su embajada aquí en México y lo vamos a seguir haciendo en privado y en público”, indicó.

Velasco informó que el lunes pasado sostuvo una reunión con familiares de la delegación mexicana y con representantes de quienes continúan a bordo en la flotilla, y anunció que la SRE elaborará una “ruta de acción proactiva”.

Al respecto, las coordinadoras de la delegación mexicana expresaron a Animal Político su esperanza ante estos acercamientos con el canciller.

La Embajada de Israel en México respondió a las declaraciones del Canciller a través de un comunicado, en el que las calificó de “graves” y “carentes de sustento factual”.

En el posicionamiento, la Embajada israelí defendió la legalidad del bloqueo a Gaza como una medida contra el armamento y posibles intenciones de Hamas, y describió a la flotilla como una “provocación política y mediática cuidadosamente diseñada”.



Una estrategia para erosionar la impunidad

En un comunicado emitido el 14 de mayo, el equipo legal de la Flotilla Global Sumud, advierte que cualquier acto de vigilancia, interferencia en comunicaciones, obstrucción, abordaje, detención o violencia quedará registrado como evidencia para tribunales internacionales.

Para sustentar esa advertencia, el equipo legal se apoya en cuatro marcos normativos internacionales: el Artículo 87 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar; la Cuarta Convención de Ginebra, que protege a civiles en contextos de conflicto armado; las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel; y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que establece obligaciones vinculantes para todos los Estados signatarios.

Con ese respaldo, la flotilla sostiene que el bloqueo israelí sobre Gaza no es un bloqueo marítimo legítimo sino un mecanismo de castigo colectivo sobre una población civil, y que por tanto no puede generar poderes de ejecución legales sobre embarcaciones civiles: en resumidas cuentas, es un crimen de guerra.

El objetivo jurídico va más allá de la autoprotección. Como consecuencia de interceptaciones previas, ya se han iniciado procedimientos penales en España, Italia y Turquía, con órdenes de detención emitidas contra 37 altos funcionarios. Existen investigaciones activas en más de 20 países y coordinación continua con la Corte Penal Internacional.

Cada intercepción documentada es una estrategia legal destinada a erosionar la relación de Israel con el sistema jurídico internacional y con las legislaciones nacionales de los países cuyos ciudadanos resulten afectados.