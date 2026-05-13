Emite Salud de México aviso por hantavirus

La Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico ante el brote por hantavirus de los Andes (ANDV) registrado a bordo del crucero MV Hondius. A través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), la dependencia confirmó de manera oficial que, hasta el momento, no se han identificado casos en México. Sin embargo, debido a la elevada letalidad de la enfermedad, la dificultad diagnóstica en sus fases tempranas y la constante movilidad internacional, las autoridades emitieron un llamado al personal médico para fortalecer la detección oportuna. La indicación de la dependencia es identificar rápidamente a pacientes que presenten síndrome respiratorio agudo grave, un antecedente epidemiológico compatible y una exposición internacional relevante.

El brote de hantavirus en un crucero

El brote que originó esta alerta fue notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 2 de mayo de 2026, tras presentarse en un crucero internacional que navegaba en el océano Atlántico Sur. De acuerdo con el aviso de la Secretaría de Salud, al 11 de mayo de 2026, se han reportado 9 casos asociados -7 confirmados y 2 sospechosos- y 3 defunciones. La embarcación, que inició operaciones en Ushuaia, Argentina, hacia zonas remotas como la Antártida y la Isla Georgia del Sur, viajaba con 147 personas -86 pasajeros y 61 tripulantes- provenientes de 23 países. El lunes MV Hondius zarpó de Tenerife con rumbo a Países Bajos luego de evacuar a sus ocupantes. Aunque la OMS considera que la probabilidad de propagación internacional es muy baja, la dependencia señaló que México mantiene una vigilancia epidemiológica estrecha debido a que la variante de los Andes tiene la capacidad documentada de transmitirse de persona a persona. Hantavirus: qué es, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas Los hantavirus son virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En el continente americano, pueden causar el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una enfermedad grave caracterizada por una insuficiencia respiratoria aguda de rápida progresión y elevada letalidad. El hantavirus de los Andes (ANDV), causante del actual brote, reviste especial importancia epidemiológica porque es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.

El aviso oficial detalla dos vías principales de contagio:

Transmisión zoonótica (por roedores): es la forma principal de infección humana y ocurre al exponerse a materiales contaminados con orina, heces o saliva de roedores infectados. Los mecanismos incluyen: Inhalación de aerosoles. Contacto con superficies o contacto directo con excretas. Mordeduras o arañazos de roedores (menos frecuente). Transmisión de persona a persona: es poco frecuente, pero se encuentra asociada a: Contacto físico estrecho y prolongado, o contacto íntimo. Permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados. Exposición a secreciones respiratorias, saliva o fluidos corporales. Compartir utensilios o tener contacto con ropa de cama contaminada. Lee más: “Esto no es otro Covid”: OMS asegura que riesgo por brote de hantavirus es bajo Respecto a los síntomas, el periodo de incubación estimado oscila entre 4 y 42 días posteriores a la exposición. Fase inicial: los síntomas tempranos pueden incluir fiebre, fatiga, dolor de cabeza (cefalea), escalofríos, dolores en grandes grupos musculares (mialgias), mareo, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Fase avanzada: se presenta generalmente entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro. Se caracteriza por tos, dificultad respiratoria progresiva, respiración acelerada (taquipnea), opresión torácica, falta de oxígeno en la sangre (hipoxemia) e insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes pueden evolucionar rápidamente a falla orgánica múltiple y defunción. Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico aprobado para la infección por hantavirus. El manejo médico de los pacientes se basa en medidas generales de soporte, lo que incluye vigilancia estrecha, soporte hemodinámico, oxigenoterapia, soporte ventilatorio y atención crítica temprana.

Pide OMS atender ‘directrices’ por hantavirus