Emiten recomendaciones para mexicanos que asistan al Super Bowl ante posibles detenciones del ICE

A unas horas del Super Bowl LX, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de México en San Francisco emitieron una serie de recomendaciones para los mexicanos que planean asistir al evento deportivo este domingo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, ante posibles detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las recomendaciones de autoridades mexicanas para este domingo ocurren en medio del despliegue de agentes del ICE fuertemente armados y enmascarados en varias ciudades estadounidenses como parte de la política de mano dura en materia de migración del Presidente Donald Trump.

Recientemente, las acciones de esa fuerza han desatado indignación pública tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses -Alex Pretii y Renee Good- a manos de agentes del ICE el mes pasado en Minneapolis.

Mediante un comunicado, la cancillería y la representación diplomática hicieron un llamado a las y los connacionales a viajar de manera responsable, actuar con respeto en todo momento y evitar cualquier conducta que pueda derivar en problemas legales.

Ante este panorama, Relaciones Exteriores y el consulado mexicano subrayaron que cometer un delito en territorio estadounidense puede ser causa de deportación, por lo que pidieron no caer en provocaciones y mantener un comportamiento adecuado durante los eventos relacionados con el Super Bowl.

Tanto la SRE como la oficina en San Francisco informaron que, en caso de detención por autoridades estadounidenses, las personas mexicanas tienen derecho a solicitar que se notifique de inmediato al consulado de México, así como hablar con un representante consular para recibir orientación.

Incluso compartieron una frase clave para una situación de detención: “I am Mexican citizen and I want to talk to my consulate” (“Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado”).

Otras recomendaciones emitidas son:

◉ Mantener contacto constante con familiares.

◉ Compartir la ubicación en tiempo real.

◉ Atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier emergencia.

◉ Evitar conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, especialmente considerando el alto consumo que suele registrarse durante este tipo de eventos masivos.

También indicaron que la oficina consular brinda apoyo en casos de extravío de pasaporte, hospitalización o si se es víctima de algún delito o abuso.

Finalmente, el Consulado de México en San Francisco puso a disposición el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), cuyo número es el 520 623 7874, disponible las 24 horas.