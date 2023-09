El 7 de junio se conoció que Coronel Aispuro fue trasladada, el 30 de mayo, por elementos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), de la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell, ubicada en Forth Worth, Texas, a un domicilio administrado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso (RRM, por sus siglas en inglés), ubicada en Long Beach, California.

El BOP informó el 21 de febrero de 2022 que Coronel Aispuro fue trasladada a la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell, ubicada en Forth Worth, Texas, desde el Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”, en Virginia, donde estuvo detenida desde su arresto, el 22 de febrero de 2021.

El 30 de noviembre del 2021, el juez federal Rudolph Contreras, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., condenó a tres años de prisión a la esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, por tres cargos relacionados con el narcotráfico.

La audiencia de Coronel Aispuro -quien había permanecido hasta ese momento en el Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”, en Virginia-, se llevó a cabo de manera presencial, en la Sala 23A del tribunal federal estadounidense antes citado.

Aunque los delitos que se le imputaron son graves, a diferencia de su esposo, Coronel Aispuro no recibió cadena perpetua gracias a un acuerdo al que llegó con los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidosy a que no tenía antecedentes penales.

Además, el juez federal impuso a Coronel Aispuro una multa de 300 dólares estadounidenses, ya que la esposa del capo sinaloense había entregado casi 1.5 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos, como fondos procedentes del narcotráfico. Asimismo, Contreras consideró que la mujer no tenía recursos para pagar una fianza más grande.

Durante la audiencia, el Gobierno de Estados Unidos estuvo representado por el fiscal Anthony Nardozzi, mientras que la defensa legal de Coronel Aispuro estuvo a cargo de los abogados Jeffrey Lichtman y Mariel Colón.

La esposa de “El Chapo” se declaró “participante mínima” en los negocios de Guzmán Loera, aun cuando los cargos por tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana eran por un total de 360 mil kilogramos.

Incluso, el fiscal Nardozzi declaró que dentro del Cártel de Sinaloa, Coronel Aispuro no tenía un rol de liderazgo.

“Más bien era un engranaje en una rueda muy grande de una organización criminal”, dijo el representante del Gobierno estadounidense.

Por su parte, el juez federal Contreras pidió a la Fiscalía que usara como base para la sentencia a otros acusados del Cártel de Sinaloa, que sean comparables al rango de Coronel Aispuro en dicha organización criminal, lo cual fue discutido en privado.

En un momento de la audiencia, la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa se dirigió al juez federal en español, a quien ofreció disculpas por los daños causados.

La esposa de “El Chapo” expresó su “más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pudo haber causado” y afirmó sentirse avergonzada.

“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad, pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos”, abundó.

Coronel Aispuro dijo que sería difícil para el juez Rudolph Contreras ignorar que ella es la esposa del capo sinaloense. “Quizás por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga”, señaló la mujer.

Asimismo, la esposa de “El Chapo” dijo que no quería que sus hijas “ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”.

El juez Contreras respondió a Coronel Aispuro, que esperaba que pudiera “criar a sus gemelas en un ambiente diferente del que ha experimentado hoy. Buena suerte”.

El 18 de noviembre del 2021, la Fiscalía del DOJ, que lleva el caso, había solicitado una condena de 4 años de prisión, más cinco años de libertad supervisada, así como una multa de millón y medio de dólares, para la mujer, que cuenta con ciudadanía estadounidense y mexicana.

Antes, el 10 de junio del 2021, Coronel Aispuro se declaró culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, un kilogramo o más de heroína, 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilogramos o más de mariguana en Estados Unidos, México y otros lugares, sabiendo, con la intención y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos.

El segundo delito era conspirar con otros para lavar el producto de narcóticos; y el tercero era violar las sanciones penales de la Ley Kingpin, al participar en transacciones y tratos con la propiedad de su esposo, Guzmán Loera, designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro.

La ex reina de belleza, madre de María Joaquina y Emali Guadalupe -ambas de 12 años de edad, las dos hijas mellizas de Guzmán Loera, nacidas en 2011 en los Estados Unidos-, fue detenida el 22 de febrero del 2021, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en el estado de Virginia, cerca de la capital estadounidense.

Tras su detención, Arthur G. Wyatt, jefe de la sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó que Coronel Aispuro había participado en la conspiración de los cargos que se le acusan a partir de 2011 y hasta al menos el 19 de enero de 2017, había controlado las propiedades comerciales y residenciales de su esposo Guzmán Lorea, obteniendo ingresos por rentarlas.

Coronel Aispuro, de 33 años de edad, nació en Santa Clara, California, Estados Unidos, pero creció en la localidad de La Angostura, situada en el municipio de Canelas, en el Estado de Durango, en la región noroeste de México, mejor conocida como “el Triángulo Dorado” del narcotráfico.

Es sobrina del finado capo sinaloense Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, quien fuera compadre de “El Chapo”, a quien conoció a los 17 años de edad y con quien en 2007 contrajo matrimonio. La esposa de Guzmán Loera estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa.