No obstante, a la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa aún le restan cuatro años de libertad condicional, durante los cuales, por orden de un juez, deberá residir en el distrito judicial que se le asigne, además de que tendrá que obtener un empleo, informar donde vivirá, no portar armas, ni poseer sustancias nocivas, así como entregar una prueba de su ADN, entre otras cosas.