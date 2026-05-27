Empresa de Houston vinculada a red de huachicol del CJNG, reporta Reuters

La agencia Reuters reveló que Ikon Midstream, una empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston, Texas, figura entre las “piezas centrales# de una presunta red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según cuatro documentos de seguridad del Gobierno de México consultados por la agencia y tres fuentes de seguridad mexicanas con conocimiento directo del asunto.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación formal contra la empresa “con base en testimonios, documentos y vigilancia”, según uno de los documentos, elaborados entre marzo y abril de 2026.

La investigación forma parte de las pesquisas en curso respecto al contrabando marítimo de productos petrolíferos importados desde Estados Unidos y Canadá en un presunto esquema para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que México aplica a los combustibles.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ejecutó una orden de allanamiento en las oficinas de Ikon Midstream en Houston el 14 de abril de 2026, acción que esa dependencia describió el 17 de abril como relacionada con “una investigación en curso sobre actividades delictivas”.

La investigación no se limita al cargamento del buque cisterna Torm Agnes, que en octubre de 2025 Reuters vinculó con la empresa mexicana Intanza, señalada por las autoridades como fachada del CJNG.

Los nuevos documentos revelan que Ikon Midstream proveyó productos petrolíferos a través de al menos otro cliente mexicano sin presencia física verificable: Azteca Cone.

Según tres fuentes de seguridad mexicanas y dos documentos gubernamentales, Azteca Cone también es investigada por contrabando de combustible y presuntos vínculos con el CJNG, y comparte con Intanza la misma estructura operativa como empresa fantasma.

Enviados por Reuters a la dirección de Azteca Cone que figuraba en cuatro facturas de 2025 proporcionadas por Ikon Midstream, periodistas de la agencia encontraron en noviembre del mismo año, en una zona industrial en las afueras de Monterrey, Nuevo León, a la empresa metalúrgica CW Tech, cuyos empleados declararon no haber oído hablar de Azteca Cone.

Ninguna de las dos empresas clientes tenía número de teléfono, sitio web ni ubicación física registrados, según constató Reuters.

Los documentos internos que Ikon Midstream compartió con Reuters revelan que la comercializadora de combustible describió incorrectamente la carga de al menos cuatro envíos en sus declaraciones ante la aduana estadounidense.

En los conocimientos de embarque de dos cargamentos de enero de 2025 a bordo del buque Torm Louise, Ikon Midstream utilizó el código del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) 2710.19.3020, correspondiente a aceites lubricantes para motores, en lugar de los códigos propios del diésel y la nafta que, según su propio abogado y el gerente comercial de los buques, eran los productos realmente transportados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) declaró a Reuters que ese código no es el apropiado para el diésel o la nafta y que los errores reiterados en la codificación pueden derivar en sanciones, incautaciones y mayor escrutinio.

“Es difícil creer que se trate simplemente de un descuido”, señaló James Swanson, exdirector de seguridad y control de carga de la CBP.

“Como mínimo, resulta sospechoso”, añadió.

Tras ser informada por Reuters respecto a la postura de la CBP, Ikon Midstream reconoció el 24 de abril de 2026 haber cometido errores en sus declaraciones de exportación, calificó las inexactitudes como menores e involuntarias, y afirmó estar “comprometida con una clasificación precisa en el futuro”.

La empresa negó haber coordinado los códigos arancelarios con Azteca Cone.

Un ex investigador de la autoridad tributaria mexicana señaló a Reuters, en términos generales, que el uso de los mismos códigos falsos en ambos extremos de la transacción constituye “el método más complejo y sofisticado que hemos visto hasta ahora”, que requiere la colaboración del importador y del exportador.

Los documentos de seguridad del Gobierno de México también identifican a Mefra Fletes, una empresa de transporte por carretera, como pieza clave de la presunta red de contrabando.

Según tres fuentes de seguridad mexicanas, Mefra Fletes ayudó a descargar el cargamento del Torm Agnes en los puertos de Ensenada, Baja California, y Guaymas, Sonora, en marzo de 2025.

Un quinto documento, sin fecha, menciona a cinco propietarios o representantes de Mefra Fletes con supuestos vínculos con el CJNG.

Un reportero de Reuters que se presentó en agosto de 2025 en las oficinas de Ikon Midstream en Houston fue rechazado por un hombre que se identificó como empleado de Ikon y afirmó haber trabajado antes para Mefra Fletes en México.

La empresa de transporte carece de presencia en redes sociales, número de teléfono o dirección registrados.

Los certificados de inspección de los envíos del Torm Agnes y del Torm Louise, facilitados a Reuters por Ikon Midstream, muestran a Exxon Mobil y a su filial de mayoría accionaria canadiense, Imperial Oil, como partes en las transacciones, lo que indica que esas compañías suministraron el combustible a Ikon Midstream.

Exxon Mobil no respondió a las solicitudes de comentarios y rompió relaciones con Ikon Midstream a mediados de 2025, según una persona familiarizada con el asunto.

La naviera danesa Torm, gestora de los buques cisterna involucrados, había cancelado sus acuerdos comerciales con Ikon Midstream en 2025 “a raíz de lo que ha salido a la luz”, según declaró la propia empresa.

La revisión de los registros de importación del Servicio de Administración Tributaria reveló que ni Azteca Cone ni Intanza contaban con los permisos requeridos por la Secretaría de Energía para importar diésel o nafta desde su fundación en 2021 y 2022, respectivamente.

Ambas empresas fueron suspendidas del registro de importadores del SAT el 31 de marzo de 2025, menos de un mes después de la llegada del Torm Agnes al puerto de Ensenada.

Según datos comerciales mexicanos revisados por Reuters con información de la empresa de análisis Altana, otras 13 empresas mexicanas realizaron más de 300 transacciones con Ikon Midstream entre octubre de 2019 y mayo de 2025; 10 de ellas también fueron suspendidas del registro de importaciones del SAT, siete de ellas solo en 2025.

El caso se inserta en el escándalo del huachicol fiscal, que en México involucra a mandos de la Secretaría de Marina y cuya red principal permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando a las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna permanece recluido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde aguarda la resolución de su extradición a México.

Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El quebranto al fisco federal por concepto de huachicol fiscal fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en octubre de 2025.

Ikon Midstream ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades.

El director ejecutivo, Rhett Kenagy, declaró el 12 de mayo de 2026 en un correo electrónico a Reuters que no existía “ni una sola prueba documental que respaldara nada de ello”.

La empresa también sostuvo que evalúa a sus clientes mediante un programa de diligencia debida basado en el riesgo y que nunca había realizado negocios con ninguna entidad incluida en la lista de sanciones de Estados Unidos.

En noviembre de 2025, Ikon Midstream demandó a Reuters por difamación ante un tribunal de distrito de Texas; Reuters respalda su información y está impugnando la demanda.

La Administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, ampliando el margen legal para perseguir a quienes sean sospechosos de brindarle apoyo material, según Ephraim Wernick, ex Fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos especializado en corrupción y lavado de dinero.