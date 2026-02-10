Empresa minera Vizsla Silver Corp envía condolencias por trabajadores mineros de Concordia hallados sin vida

La empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp informó que varias familias de los trabajadores mineros desaparecidos en Concordia les han comunicado que fueron localizados sin vida.

El grupo de 10 trabajadores fue privado de la libertad el 23 de enero en Concordia.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la región y hasta este lunes han encontrado dos fosas clandestinas donde han extraído y cuerpos humanos.

La Fiscalía General de la República informó que en la primera fosa se encontraron 10 cuerpos, de los cuales cinco correspondían a los trabajadores mineros.

En el comunicado corporativo de la empresa minera señaló que están a la espera de la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más información según corresponda.

“La compañía está esperando la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más actualizaciones cuando sea apropiado”, indicó.

En el comunicado, se indicó que el presidente y director ejecutivo de Vizsla, Michael Konnert, envió el pésame a la familia, amigos y compañeros de los trabajadores desaparecidos.

“Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia”, expresó.

“Nos centramos en la recuperación segura de las personas desaparecidas y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante este momento increíblemente difícil”.