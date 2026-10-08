Empresa texana reanuda envíos de gas a México tras reparar gasoducto

La empresa texana Kinder Morgan restableció el envío de gas natural a México a través de su gasoducto Tennessee Gas Pipeline, tras concluir las reparaciones que derivaron en una declaración de fuerza mayor durante la primera semana de octubre. El restablecimiento se informó este jueves 8.

Según un comunicado de la compañía, Tennessee Gas resolvió las fallas detectadas el 5 de octubre pasado, que obligaron a aislar y cerrar algunos tramos de tubería, entre ellos los medidores de suministro de Río Bravo y del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

La declaración de fuerza mayor se emitió el 6 de octubre, un día después de detectadas las fallas, y reavivó la preocupación en México por la dependencia del suministro estadounidense.

Una interrupción, incluso de magnitud reducida, en el flujo de gas entre Estados Unidos y México tiene repercusiones directas sobre una red eléctrica que opera en gran medida con ese combustible importado.

Aproximadamente el 75 por ciento del gas que consume México proviene de Texas, lo que coloca al País como el mayor comprador de gas estadounidense.

Las exportaciones por gasoducto de Estados Unidos a México pasaron de cerca de mil millones de pies cúbicos diarios en 2010 a alrededor de 8 mil millones en la actualidad, según datos de BloombergNEF.

En caso de cortes de suministro, México dispone de reservas de gas para unos tres días, según Cuitláhuac García Jiménez, director general del Cenagas, empresa operadora de los gasoductos nacionales.

El funcionario federal detalló que el organismo había recibido una advertencia respecto a una posible reducción de hasta 20 por ciento en los flujos por la interrupción, escenario que calificó como una situación crítica para el País.

“No contamos con instalaciones de almacenamiento, pero podemos encontrar la manera de gestionar la situación”, declaró García Jiménez durante una conferencia de prensa realizada el 7 de octubre.

El día 8, García Jiménez afirmó que no existe una crisis de gas en México y que Petróleos Mexicanos incrementó su producción nacional del combustible, lo que atenuó las previsiones de escasez.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó la exploración mediante fracturación hidráulica con el objetivo de elevar la producción nacional de gas, aunque estableció límites a las zonas donde puede emplearse esa técnica.

El Gobierno federal anunció además una inversión cercana a 8 mil millones de dólares en nuevos gasoductos para fortalecer la red nacional.

La vulnerabilidad del suministro se mantiene como un asunto abierto para la política energética mexicana, ya que la ausencia de infraestructura de almacenamiento deja al sistema eléctrico expuesto ante cualquier contingencia operativa en territorio estadounidense.