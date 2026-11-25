Dos informes presentados en la víspera del 25 de noviembre en la sede de la ONU en Nueva York retratan una violencia persistente y ampliamente impune.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de ONU Mujeres, unas 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en 2025 por su pareja o un familiar, alrededor del 60 por ciento de las 78 mil mujeres asesinadas intencionalmente en el mundo ese año.

África registra la tasa más alta de feminicidios en la esfera familiar o conyugal (2.9 por cada 100 mil mujeres), seguida del continente americano (1.4).

Pero un dato inquietante es la tendencia: entre 2010 y 2025, los homicidios en general bajaron casi el doble de rápido que los feminicidios en las Américas, y una vez y media más rápido en Europa.

Es decir, la seguridad mejora para la población en general, pero no alcanza, o no alcanza a tiempo, a las mujeres amenazadas por sus propios hogares.



América Latina: 3,386 víctimas en un año

La radiografía regional la aporta la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe, cuyo nuevo boletín (“Violencia feminicida en cifras”, No 5) revela que en 2025 se registraron al menos 3 mil 386 víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género en 27 países de América Latina y el Caribe, además de 5 mil 327 sobrevivientes de femicidios frustrados o tentativas de feminicidio en 10 países. En conjunto: 24 mujeres víctimas de violencia feminicida cada día en la región.

Algunos hallazgos que cambian el foco de la conversación:

* Las tentativas superan a los casos consumados. En Chile hubo 4.0 femicidios frustrados por cada 100 mil mujeres frente a 0.4 consumados; en Puerto Rico, 6.4 frente a 1.1; y en Brasil, 3.5 frente a 1.4. Esto refuerza la urgencia de la detección temprana y las medidas de protección: la mayoría de las veces la alerta existe antes del desenlace

* El agresor es casi siempre conocido. Los feminicidios fueron cometidos predominantemente por parejas o exparejas: 100 por ciento de los casos informados en Puerto Rico, 95.5 por ciento en Chile y 83.8 por ciento en Paraguay

* Mujeres en plena edad productiva. El 72.9 por ciento de las víctimas tenía entre 15 y 44 años (en siete países con datos comparables). Además se registraron 13 femicidios de niñas menores de 15 años, 22 de mujeres de 60 años o más, y 30 víctimas embarazadas

* Hijas e hijos huérfanos. En 2025 se contabilizaron 634 víctimas indirectas (hijas, hijos y personas dependientes) en 10 países y territorios



La denuncia importa

Aquí América Latina aparece con una cifra casi esperanzadora: el 40 por ciento de las víctimas solicita ayuda de su entorno o de las autoridades, frente al promedio global de 23 por ciento, el 16 por ciento de Asia o el 14 por ciento que acude a la policía en la Unión Europea.

Pero pedir ayuda no basta. Entre el 11.9 por ciento y el 33.3 por ciento de las mujeres asesinadas en los países con información disponible había denunciado antes, y en seis países un 15 por ciento de las víctimas tenía medidas de protección vigentes al momento del crimen.

Según ONU Mujeres, entre el 63 y el 97 por ciento de los casos denunciados en el mundo no terminan en condena. La denuncia, muchas veces, llega, pero la protección no.

“Denunciar a su agresor implica arriesgar perder su vivienda, la guarda de sus hijos, sus medios de subsistencia, incluso su vida”, resume ONU Mujeres en su informe sobre acceso a la justicia, basado en datos de 54 países.

Del mismo modo, Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC, advirtió que normas sociales y fallos institucionales crean un entorno donde matar a una esposa, hija, madre o hermana se vuelve “tolerable”.



La violencia digital: un nuevo instrumento de intimidación

A estas fallas institucionales se suma el auge de la violencia en línea. Entre las mujeres dedicadas a la vida pública entrevistadas por ONU Mujeres —periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos—, el 70 por ciento ha sido víctima de violencia digital.

La inteligencia artificial facilita ahora la fabricación, en cuestión de segundos, de imágenes trucadas del cuerpo de las mujeres.

Ante la ausencia de sanciones contra sus agresores, algunas se ven obligadas a retirarse de los espacios digitales, e incluso de la vida pública.

ONU Mujeres y la ONUDD hacen un llamamiento doble: a los gobiernos, para reforzar los mecanismos de protección, y a las empresas tecnológicas, para combatir estas violencias.

El reto de fondo, señalan, es restituir la confianza en la justicia: que las mujeres puedan presentar una denuncia sin temer nuevas violencias ni ser ellas mismas acusadas.

“Nunca deberías tener que demostrar que mereces que te crean”, recordó Nyaradzayi Gumbonzvanda, de ONU Mujeres, dirigiéndose a las víctimas.

Marco legal avanzado, implementación pendiente

América Latina ha sido pionera: 14 países cuentan con leyes integrales sobre violencia de género y 20 países y territorios tipifican el feminicidio o femicidio. Sin embargo, la brecha entre norma y realidad persiste: el informe “Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe” (CEPAL y ONU Mujeres, 2026) documenta barreras legales, institucionales, económicas, socioculturales, lingüísticas, territoriales y tecnológicas, que golpean con especial dureza a mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y con discapacidad.

El Compromiso de Tlatelolco (2025), aprobado en la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres, declaró una “Década de Acción” para acelerar la igualdad sustantiva de género, con un mandato explícito de actuar “en todos los ámbitos en que ocurre la violencia, incluidos los entornos digitales, los hogares, los lugares de trabajo, las escuelas y el espacio público”.

“Tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacerlo mejor y más rápido”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

La agenda: prevenir, proteger, sancionar

Tanto el discurso global como el regional convergen en la misma lista de tareas:

1. La detección temprana y la valoración del riesgo son imprescindibles cuando las tentativas duplican a los consumados

2. Las medidas de protección deben proteger realmente y tener un seguimiento institucional de las denuncias, no apenas papel.

3. El fin de la impunidad a través de la investigación, sanción y reparación integral del daño, incluyendo a las 634 víctimas indirectas

4. Respuesta a la violencia digital con la regulación y sanción de las violencias en línea y los abusos facilitados por IA

5. Financiamiento de las políticas públicas integrales e intersectoriales, adaptadas a cada territorio

El 25 de noviembre también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que culminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

En 2026, la campaña ÚNETE de la ONU hace un llamado específico a garantizar el acceso a la justicia y poner fin a la impunidad.