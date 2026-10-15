En Alemania detienen a mexicano con 92 reptiles escondidos en calcetines y botellas de champú

Un mexicano de 45 años fue interceptado en el aeropuerto de Colonia, Alemania, con 37 serpientes venenosas y 55 lagartos procedentes de México ocultos en su equipaje, informó este jueves la oficina de aduanas de esa ciudad, según lo informó la agencia AFP.

El aseguramiento ocurrió en septiembre de 2026, cuando los agentes aduanales detuvieron al pasajero y lo sometieron a una prueba de detección de drogas porque parecía nervioso.

Los resultados confirmaron que el hombre, bombero de profesión, había consumido cocaína.

Al registrar la maleta, los agentes no encontraron estupefacientes, sino unos 90 ejemplares de reptiles distribuidos en recipientes de plástico, botellas de champú y de crema, y calcetines.

Entre los animales había víboras, serpientes de cascabel y diversas especies de lagartos, incluidas iguanas.

“Mis compañeros del aeropuerto están acostumbrados a todo tipo de recuerdos de viaje en las maletas, pero nunca antes habíamos tenido 37 serpientes venenosas y 55 lagartos procedentes de México”, declaró Jens Ahland, portavoz de la oficina de aduanas de Colonia.

“Es angustiante ver lo que algunas personas hacen a los animales por avaricia”, añadió el portavoz.

La mayoría de los ejemplares llegó con vida, aunque alrededor de 30 murieron durante el vuelo y en los días posteriores, según informó la oficina de aduanas a la AFP.

Los animales sobrevivientes fueron trasladados a una granja de serpientes ubicada en el centro de Alemania.

El pasajero había volado desde Ciudad de México con escala en Estambul, Turquía, y afirmó ante los funcionarios aduanales que trasladaba los animales a Alemania para hacer un favor a un conocido de nacionalidad brasileña.

Las autoridades alemanas le negaron la entrada al País y lo repatriaron a Estambul al día siguiente de su llegada.