‘En Argentina el Papa León señalará el compromiso del cristiano’: Bokalic

El arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic, expresó su alegría por el anuncio de la visita del Papa León XIV en el mes de noviembre. Dijo al recibir la noticia de la visita del pontífice: “Para nosotros fue una inmensa alegría, porque nuestra gente, nuestro pueblo sencillo ama al Papa; así ha sido siempre y con todos”.

Bokalic afirma que: “El sentido del mensaje que nos va a dejar en nuestro continente el Papa León XIV seguramente estará referido a la dimensión social de la fe”.

“En ese sentido, el Papa León no ignora estas realidades —asegura— y, como Francisco, dedica mucho a que la fe se demuestre en obras, que se implique en el desarrollo de nuestra gente, en señalar proféticamente las deficiencias, las faltas, las injusticias, las tribulaciones y violaciones a los derechos humanos, y la situación tan grande de pobreza que crece en muchísimos pueblos ante una política económica que no promueve a todos de la misma manera”.

Bokalic es uno de los cuatro cardenales argentinos que participó en el cónclave junto a Mario Poli, Víctor Manuel Fernández y Ángel Rossi, donde resultó electo el cardenal Robert Francis Prevost.

“El Papa León va a señalar fuertemente el compromiso del cristiano en el orden social, y en este sentido destacará todo el tema del laicado, clave en el ejercicio del compromiso para participar de la vida social, económica, comunicacional y todo lo que es el ámbito de acercamiento a los lugares más difíciles donde la misma vida está amenazada y tantas personas relegadas en estos momentos para vivir dignamente”, expresa Bokalic.

“Va a ser un mensaje pastoral, porque es una visita pastoral, apostólica, a nuestra patria, pero particularmente a la Iglesia como comunidad eclesial”, asegura el cardenal primado argentino.

“En más de una oportunidad León nos ha dicho, en distintas circunstancias —especialmente en los consistorios—, la validez y vigencia de la Evangelii Gaudium: la centralidad del kerigma en las circunstancias muy especiales de nuestros tiempos. El desafío del mundo moderno que estamos viviendo es volver a lo esencial, al kerigma, presentarlo como algo vivo y que señale el camino pastoral”.

El cardenal añadió: “Desde el primer momento, en León aparece con un fuerte acento la palabra ‘paz’ como un clamor de la humanidad y del corazón humano, la necesidad de una paz justa, que respete la dignidad de la persona humana”.

“Una paz que nazca de la fraternidad, de la solidaridad, de la justicia, de poner en el centro a los más vulnerables, a los más pobres de nuestras sociedades. Al fin y al cabo, esto es lo que define a lo pastoral: las personas en el centro, sobre todo los más desprotegidos y pobres”, dijo.

“Seguramente —acota— va a insistir mucho en esto y dejará material para que nosotros sigamos tras su visita meditándolo y profundizándolo como tarea; a todos, pero especialmente a los obispos”.

“Lo que el Papa es, lo que muestra, puede ayudarnos en este camino de inserción en las comunidades con una proyección a las realidades sociales, políticas y económicas iluminadas desde el Evangelio, que es Jesucristo. Creo también que estas son claves para prepararnos a su visita de noviembre”, concluyó.