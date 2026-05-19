$!En cuatro nuevas cartas, ‘El Chapo’ demanda nuevo juicio y deportación a México

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, envió cuatro nuevas cartas escritas a mano en inglés a jueces federales, al alcalde de Brooklyn y a Marco Antonio Rubio, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), en las que se declaró inocente, denunció una extradición ilegal desde México y exigió la revisión de su proceso judicial. Las misivas, fechadas entre el 8 y el 12 de mayo de 2026, fueron difundidas el 19 de mayo de 2026 por el periodista Keegan Hamilton.

En los documentos, el ex líder del Cártel de Sinaloa afirmó que su condena se dio porque el jurado fue intimidado y desde un principio fue extraditado ilegalmente desde México. Guzmán Loera sostuvo que las propias autoridades judiciales estadounidenses presionaron al jurado para impedir que el caso fuera desestimado por falta de evidencia. “El jurado de mi juicio fue intimidado desde el punto de vista judicial para una desestimación de mi caso por la falta de evidencia contundente”, señaló el narcotraficante.

El ex jefe del Cártel de Sinaloa también acusó al Gobierno de México de haberlo convertido en chivo expiatorio de la violencia en el país, lo que habría originado una extradición que califica de ilegal. En una de las misivas se presentó como víctima del aparato judicial de EU: “Soy un ciudadano inocente de México que ha sido abusado por la autoridad de política exterior tras mi petición basada en las leyes de los Estados Unidos”, escribió.