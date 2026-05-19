$!En cuatro nuevas cartas, ‘El Chapo’ demanda nuevo juicio y deportación a México

Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, envió cuatro nuevas cartas escritas a mano en inglés a jueces federales, al alcalde de Brooklyn y a Marco Antonio Rubio, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), en las que se declaró inocente, denunció una extradición ilegal desde México y exigió la revisión de su proceso judicial. Las misivas, fechadas entre el 8 y el 12 de mayo de 2026, fueron difundidas el 19 de mayo de 2026 por el periodista Keegan Hamilton.
En los documentos, el ex líder del Cártel de Sinaloa afirmó que su condena se dio porque el jurado fue intimidado y desde un principio fue extraditado ilegalmente desde México. Guzmán Loera sostuvo que las propias autoridades judiciales estadounidenses presionaron al jurado para impedir que el caso fuera desestimado por falta de evidencia. “El jurado de mi juicio fue intimidado desde el punto de vista judicial para una desestimación de mi caso por la falta de evidencia contundente”, señaló el narcotraficante.
El ex jefe del Cártel de Sinaloa también acusó al Gobierno de México de haberlo convertido en chivo expiatorio de la violencia en el país, lo que habría originado una extradición que califica de ilegal. En una de las misivas se presentó como víctima del aparato judicial de EU: “Soy un ciudadano inocente de México que ha sido abusado por la autoridad de política exterior tras mi petición basada en las leyes de los Estados Unidos”, escribió.
Como argumento adicional para sustentar su petición de libertad, el reo invocó la Ley First Step Act, legislación aprobada en 2018 en EU enfocada en reducir la reincidencia y mejorar las condiciones carcelarias. Según Guzmán Loera, dicha norma podría aplicarse a su caso. “Esta es una carta respetuosa sobre el uso indebido de la Carta de Derechos. Asimismo, la Ley First Step Act podría permitir una liberación bajo estas violaciones”, argumentó. Los destinatarios de las cartas también incluyeron al alcalde de Brooklyn, ciudad donde se desarrolló el juicio federal que lo condenó en febrero de 2019 por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
La ofensiva epistolar del narcotraficante sinaloense se inició en abril de 2026, desde la prisión de Supermáxima Seguridad de Florence, en el estado de Colorado, donde cumple cadena perpetua. Sus intentos previos no prosperaron: el 4 de mayo de 2026, Brian Cogan, juez federal a cargo del caso, rechazó las cinco cartas anteriores por considerar que carecían de fundamento. “Algunos de esos documentos no tienen sentido y ninguno de ellos tiene un mérito legal, por lo tanto son rechazados en lo que corresponde a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera”, resolvió Cogan.
Guzmán Loera no se ha limitado en sus peticiones, entre las que incluso planteó que se le pudiera otorgar la libertad con base en las irregularidades que, según el propio “El Chapo”, se cometieron durante su proceso judicial. Las nuevas misivas reiteran la solicitud de que su caso sea revisado por un órgano que él mismo calificó como equitativo e imparcial, en lo que representa el capítulo más reciente de una campaña legal que hasta ahora no ha encontrado respaldo en los tribunales estadounidenses.