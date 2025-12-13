En Gaza, las lluvias y el frío dejan al menos diez muertos y agravan la situación humanitaria

Las lluvias torrenciales que han azotado la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas han causado la muerte de al menos diez personas, además de dejar inundaciones y derrumbes de viviendas, informaron este viernes las agencias humanitarias de la ONU.

Los hospitales locales reportaron el deceso de dos niños por causas relacionadas con las bajas temperaturas: un bebé de diez días y un pequeño de nueve años.

Las dos muertes se suman al fallecimiento, el jueves, de una bebé de ocho meses por hipotermia en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Hasta ahora, la principal causa de fallecimientos durante el temporal ha sido el derrumbamiento de edificios y muros debido a las fuertes lluvias.

Sin refugio ante el temporal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de las peligrosas condiciones de vida que enfrentan las familias, que se encuentran sin un refugio seguro ante las inclemencias del tiempo. El invierno frío y lluvioso aumenta aún más la vulnerabilidad de las personas a las enfermedades en un contexto donde los sistemas de agua y saneamiento se encuentran muy dañados.

“La tormenta Byron azotó duramente Gaza, agravando el sufrimiento de las familias ya desplazadas”, dijo Rik Peeperkorn, representante de la OMS en los territorios palestinos ocupados.

En conferencia de prensa desde Gaza, Peeperkorn señaló que miles de familias se ven obligadas a refugiarse en zonas costeras bajas o en zonas sembradas de escombros, sin drenaje ni barreras de protección.

Solo a lo largo de la costa de Khan Younis, más de 4000 gazatíes viven en zonas de alto riesgo, de ellos, unos mil que se encuentran al alcance de las olas están siendo evacuados con el apoyo de la ONU.

Falta de medicamentos

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) previó que las condiciones invernales, combinadas con la mala calidad del agua y el saneamiento, den lugar a un aumento repentino de las infecciones respiratorias agudas, como la gripe, así como la hepatitis y las enfermedades diarreicas.

“Los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas siguen siendo los más vulnerables”, explicó Peeperkorn.

Pese a que la ONU estableció en enero de 2024 un sistema de alerta y respuesta temprana a 16 enfermedades, los diagnósticos y las pruebas en Gaza siguen siendo muy limitados debido a que Israel obstaculiza la entrada de suministros vitales, incluidos los reactivos de laboratorio.

“Esta es una de las principales demandas de la OMS para apoyar al sector sanitario durante el invierno: necesitamos que los reactivos entren a Gaza”, recalcó Peeperkorn.

La OMS subrayó la grave escasez de medicamentos y suministros médicos esenciales para el tratamiento de enfermedades cardíacas, trasplantes de riñón y hemodiálisis, cirugía ortopédica, cuidados intensivos, cirugía oftalmológica, atención primaria de salud, quimioterapia y trastornos sanguíneos, servicios de salud mental y salud maternoinfantil.

Aunque llegada de insumos ha mejorado, el proceso de llegada de medicinas y equipos médicos a Gaza sigue siendo innecesariamente lento, prolongado y complejo.

El temporal que azota a Gaza se produce en un momento en que la mitad de los hospitales (18 de 36) y más del 40% de los centros de atención primaria (84 de 195) solo están parcialmente operativos.

Más de mil personas mueren en espera de evacuación médica

En cuanto a las evacuaciones médicas, los registros del Ministerio de Salud gazatí indican que 1092 pacientes murieron mientras esperaban la evacuación médica entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025.

“Sin embargo, es probable que esta cifra sea una subestimación y no sea totalmente representativa, ya que se basa únicamente en las muertes reportadas”, apuntó Peeperkorn, precisando que el número total de pacientes evacuados desde octubre de 2023 asciende a 10.645, de los cuales más de la mitad fueron niños (5632).

Más de 18.500 pacientes (incluidos 4.096 niños) aún esperan ser evacuados por razones médicas.

La OMS instó a más países a aceptar pacientes de Gaza y a restablecer las evacuaciones por razones médicas a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental

Falta de pruebas contra la UNRWA

Por otra parte, la Asamblea General adoptó hoy una resolución en la que respalda la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que estableció que las alegaciones israelíes de que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha sido infiltrada por Hamas no están probadas, ni tampoco las acusaciones de que ese organismo no es neutral.

La resolución obtuvo 139 votos a favor, doce en contra y 19 abstenciones.

El director general de la Agencia, Philippe Lazzarini, afirmó que la votación “es una señal importante de apoyo a UNRWA por parte de la inmensa mayoría de la comunidad internacional”.

La Corte subrayó que UNRWA es el principal actor humanitario en los territorios palestinos ocupados, y se debe hacer todo lo posible para facilitar su labor, no para obstaculizarla o impedirla.

“Insto a los Estados Miembros a que sigan respaldando nuestros esfuerzos para responder a las graves condiciones humanitarias en Gaza y ampliar nuestros servicios esenciales de salud pública y educación”, apuntó Lazzarini.

Israel debe cumplir con sus obligaciones como potencia ocupante

La resolución exige que Israel cumpla sin demora con sus obligaciones legales como potencia ocupante, según lo estipula el derecho internacional.

El texto también dice que Israel debe ajustarse a la prohibición de los traslados forzosos y las deportaciones en los territorios palestinos ocupados y de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

Asimismo, le demanda respetar y proteger a todo el personal y las instalaciones de socorro y médicos; y respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población del Territorio Palestino Ocupado.