SAN REMO, Italia._ El Gobierno de Sinaloa compartió con diferentes países su experiencia en la atención con víctimas de desplazamiento forzado interno en el Foro Cross Regional Forum on implementing laws an policies on internal displacement, organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas.

La delegación estatal fue encabezada por la titular de la Secretaría del Bienestar estatal, María Inés Pérez Corral, se reunió con representantes de gobiernos de distintas partes del mundo que enfrentan la problemática del desplazamiento forzado interno.

Además de Pérez Corral también asistió la Subsecretaria Sthefany Rea Reátiga, quienes participaron en diferentes mesas de trabajo con representantes de países como Ucrania, Georgia, Iraq, Colombia, Honduras, Somalia, Filipinas y Mozambique.