$!En la Misa de Navidad el Papa invita a pedir a Jesús la gracia de la pequeñez

Francisco dijo que “esto es lo que podemos pedir a Jesús para Navidad: la gracia de la pequeñez”, y explicó que acoger la pequeñez quiere decir creer que Dios quiere “habitar las realidades cotidianas” y realizar cosas extraordinarias; porque, si Jesús “está ahí con nosotros, ¿qué nos falta? Entonces, dejemos atrás los lamentos por la grandeza que no tenemos. Renunciemos a las quejas y a las caras largas, a la ambición que deja insatisfechos”.

“Esta noche te dice: ‘Te amo tal como eres. Tu pequeñez no me asusta, tus fragilidades no me inquietan. Me hice pequeño por ti. Para ser tu Dios me convertí en tu hermano. Hermano amado, hermana amada, no me tengas miedo, vuelve a encontrar tu grandeza en mí. Estoy aquí para ti y sólo te pido que confíes en mí y me abras el corazón’”, aseguró.