El pasado miércoles, Catherine Rusell, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), visitó el hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur del enclave asediado y compartió con Noticias ONU lo que vio y escuchó:

“Hoy he visitado la Franja de Gaza para reunirme con los niños, sus familias y el personal de UNICEF. Lo que he visto y oído ha sido devastador. Han sufrido repetidos bombardeos, pérdidas y desplazamientos. Dentro de la Franja, no hay ningún lugar seguro al que puedan acudir el millón de niños de Gaza.

Las partes en conflicto están cometiendo graves violaciones contra los niños, entre ellas asesinatos, mutilaciones, secuestros, ataques a escuelas y hospitales, y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria; todo lo cual condena UNICEF.

Según los informes, en Gaza han muerto más de 4 mil 600 niños y casi 9 mil han resultado heridos.