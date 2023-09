Estoy en Kiev, acabando una visita relámpago a las operaciones de la OIM en Ucrania y Moldavia.

Las sirenas me despertaron y me llevaron rápidamente a un búnker en mi hotel. Sí, estaba asustada, pero no es por eso por lo que escribo esto. Ahora tengo una idea de lo que millones de ucranianos y todo mi personal presente aquí han tenido que soportar durante 18 meses.

Cuando me dijeron que podía salir del búnker, me entristeció profundamente saber que dos personas habían muerto en el ataque: dos vidas más truncadas, más familias con sitios vacíos en sus mesas.

Aunque no siempre parezca la capital de un país en guerra, su sombra siempre está presente. Desde mi viaje de Moldavia a Odesa, al atravesar campos de trigo y girasoles hasta Kiev, veo cómo la guerra ha cambiado a Ucrania y a su gente.

Comprometidos con la recuperación

Hay que estar en Ucrania para comprender de verdad lo que ha sufrido su gente, y aunque no he visitado el devastado este, ni la desolada Mariúpol, lo que he visto y oído en los últimos días me ha dejado asombrada frente al compromiso del país de recuperarse y desarrollarse.

En las ciudades de Polonia, en los nuevos negocios que los ucranianos están poniendo en marcha en Moldavia, en mis reuniones con comunidades y funcionarios de Moldavia y Ucrania, he oído una palabra una y otra vez: Recuperación.

Es un testimonio de la fuerza interior de un pueblo que ha vivido, y está viviendo, los horrores de la guerra. También habla de la determinación de la comunidad internacional y del multilateralismo.

Nos hemos comprometido a no olvidar a Ucrania. Nos hemos comprometido a ayudar al país y a su gente a recuperarse.

Más de 4.7 millones de ucranianos han regresado a sus hogares, un millón de ellos desde el extranjero. Saben dónde se sienten en casa y quieren controlar su futuro.

Y nosotros les estamos ayudando a conseguirlo. Más de cinco millones de personas han recibido asistencia directa de la OIM, con alimentos, agua, atención sanitaria, refugio, subsidios en efectivo, apoyo a la salud mental y, lo que es más importante, refugio, incluida la reparación de viviendas.