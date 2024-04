El juicio contra Donald Trump, el primero de carácter penal en la historia de Estados Unidos contra un ex mandatario estadounidense, comenzó este lunes con la selección del jurado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El magnate neoyorquino fue acusado el 30 de marzo de 2023 del delito de soborno por un gran jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por supuestamente haber pagado 130 mil dólares a la actriz estadounidense, Stephanie Gregory Clifford, conocida profesionalmente como Stormy Daniels, antes de la elección presidencial de 2016, para que no se revelara una relación extramarital que tuvo con ella en 2006, cuando no había entrado todavía en política.

El ex presidente estadounidense, de 77 años de edad, no estaba acusado por el pago en sí, sino por 34 falsificaciones de documentos contables de la Organización Trump, la empresa familiar, para camuflar como “gastos legales”, los pagos realizados a Daniels, lo que podría ocasionar una condena de hasta cuatro años de cárcel.

Los 12 miembros del jurado -y 6 suplentes- deberán demostrar que no tienen prejuicios sobre el acusado, ni ideas preconcebidas que puedan modificar su veredicto.

La selección podría tardar hasta dos semanas, en las cuales los potenciales miembros deben pasar el escrutinio de la defensa y de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, que investigarán si alguno de ellos ha participado como voluntario en campañas en favor o en contra de Trump.

El diario The New York Times aseguró que la Fiscalía neoyorquina prefería a jurados con estudios universitarios, a los que se presuponen opiniones progresistas y más cercanas al Partido Demócrata, y por ende más severos hacia el ex presidente republicano.

Por el contrario, la defensa de Trump apostaría por ciudadanos procedentes de cuerpos de seguridad como la policía y los bomberos, hasta trabajadores de limpieza, así como personas que hubieran tenido alguna experiencia negativa con el sistema judicial.

El juez Juan Merchan -de origen colombiano- impuso a Trump, el 26 de marzo de 2024, la medida de abstenerse de hacer comentarios en las redes sociales sobre los testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la Corte neoyorquina, así como a sus familiares. Esa misma orden fue ampliada el 1 de abril del presente año, para incluir al propio juzgador y sus familiares, así como al fiscal Alvin Bragg.

”Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido”, dijo el magnate republicano a su llegada a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde los fiscales pidieron a Merchan que multara con 3 mil dólares a Trump, por tres publicaciones en redes sociales sobre testigos clave en el caso penal que enfrenta por el pago a Daniels.

“El acusado ha demostrado su voluntad de incumplir la orden. Ha atacado a los testigos del caso”, dijo Christopher Conroy, uno de los fiscales del juicio. Sin embargo, la defensa de Trump sostuvo que las tres publicaciones que hizo el republicano no violaban la orden de silencio impuesta el 26 de marzo de 2024 y argumentó que en ellas su cliente sólo respondíó a declaraciones públicas de testigos.

“No es que el presidente Trump esté atacando a individuos, sino que está respondiendo a ataques lascivos y vehementes repetidos por parte de estos testigos”, dijo el abogado Todd Blanche.

El juez del caso fijó para el 24 de abril de 2024, una audiencia para analizar la solicitud de multar a Trump. Los defensores del magnate neoyorquino tendrían hasta el 19 de abril del presente año, para presentar su respuesta por escrito.