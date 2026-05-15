Enrique Díaz Vega se entrega a autoridades estadounidenses, confirma López-Dóriga

Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses, confirmó el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga.

El ex funcionario sinaloense se entregó dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de nexos con el Cártel de Sinaloa, en el mismo expediente donde figuran Rocha Moya; el Senador Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el ex Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y otros funcionarios y ex funcionarios estatales.

La confirmación de la entrega de Díaz Vega ocurre el mismo día que trascendió la detención de Mérida Sánchez, la cual ocurrió el 11 de mayo pero se hizo pública este viernes 15 de mayo.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre dónde y cuándo ocurrió la entrega de Díaz Vega a las autoridades estadounidense, ni si figurará como testigo protegido ante este gobierno.