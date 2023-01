$!Entierran a Benedicto XVI; el Papa Francisco bendice el ataúd

Jorge Mario Bergoglio -nombre secular del religioso argentino- comenzó su mensaje con las palabras “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, que son las últimas que Jesús pronunció en la cruz, según la Biblia.

“Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios; el alimento de su presencia”, comentó el Papa Francisco.

“En medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones, y que, si el peso de mis faltas me abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme”, dijo el pontífice argentino.