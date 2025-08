$!Entre el fuego y el hambre, las mujeres de Gaza se enfrentan a la muerte en busca de alimentos

Conseguir comida ya no es un viaje rutinario; se ha convertido en una carrera sembrada de muerte por todos lados. Todos corren en busca de los pocos camiones de ayuda que llegan al norte de Gaza.

“Antes recibía fácilmente la ayuda distribuida por la ONU. Ahora, no recibimos nada. Arriesgo mi vida yendo al cruce de Zikim y regresando con una bolsa vacía. Lo único que quiero es volver con mis hijos con algo de comida”, dice Abeer Safi, una mujer desplazada del barrio de Zeitoun en la ciudad de Gaza.

El pequeño nos cuenta su historia: “Soy el mayor de mis hermanos. Mi padre murió ayer en un ataque aéreo. Intento pedirle a alguien que me dé un plato de harina o algo de comer de la ayuda que llegó hoy”.

Mohammed Mudaris, un niño de siete años, contó que perdió a su padre en un ataque aéreo el día anterior. Sin embargo, no puede permitirse el lujo de llorar su pérdida, ya que ahora es el único sostén de sus hermanos. Caminando entre la densa multitud, Mohammed extiende su pequeña mano, pidiendo un puñado de harina para llevárselo a sus hermanos.

“Nos disparan proyectiles y balas. Nos obligan a tumbarnos en el suelo. Me escondo entre más de 200 hombres, y las balas vuelan sobre mi cabeza. Si levantas la cabeza, te alcanzan. Si te quedas en el suelo, las balas caen a tu alrededor”.

El peligro no solo reside en el hacinamiento y el caos, sino también en la muerte que acecha a todos.

La mujer llamó al mundo a que garantice un mecanismo de distribución justo y permita que la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y las organizaciones internacionales lo hagan. “La ayuda debería distribuirse por mensajes de texto para que cada persona necesitada reciba su parte, como ocurría antes. Pero ahora solo unas pocas personas se benefician y venden la ayuda; no podemos tolerarlo. Es una injusticia”, abunda.

Asma añade que algunos jóvenes se llevan la ayuda y la venden a precios exorbitantes que ella no puede permitirse. “Me arriesgo para llevar comida a mis hijos”, insiste.

La carrera por la comida no se limita a los hombres. Las mujeres se ven obligadas a correr este riesgo, impulsadas por las responsabilidades de la maternidad y las necesidades de sus hijos. Asma Masoud, desplazada del norte de Gaza, se vio obligada a dejar atrás a su esposo paralítico para entrar en este infierno: “Nunca recibimos la ayuda que nos corresponde. Mi esposo está paralizado, y hay viudas y mujeres como yo que no pueden alimentar a sus hijos”.

Nadie nos apoya excepto Dios

Abeer Safi coincide con Asma Masoud y se queja de que “los beneficiarios ahora son, en su mayoría, ladrones”.

“He perdido mucho peso y he perdido toda la salud. No sé cómo voy a alimentar a mis hijos. Quiero recibir ayuda con dignidad. Antes la ayuda llegaba a través de las Naciones Unidas y podía ir a buscarla fácilmente, pero ahora no recibo nada”, lamenta.

Este sistema caótico deja atrás a viudas, mujeres, ancianos y muchos otros casos humanitarios complejos, como el de Maqboula Adas, quien apoya a su esposo herido y a su hijo con una pierna rota.