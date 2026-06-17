Entrega FBI a México documento firmado por Hernán Cortés

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) le entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un documento del siglo 16 firmado por el conquistador Hernán Cortés. El documento, que fue entregado al Archivo General de la Nación (AGN) el pasado 18 de mayo, sería un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527. “Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés, sustraídos del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús”, precisó la secretaría. De acuerdo con la SRE, este archivo histórico, que fue robado hace más de tres décadas, tendría casi 500 años de antigüedad y sería “de valor incalculable”.

Así fue la recuperación del documento firmado por Hernán Cortés

La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que en mayo de 2022 se remitió información al AGN referente a la venta del documento por la casa de subastas Paul Fraser Collectibles en Estados Unidos. No fue hasta junio del mismo año que, tras enviar pruebas de su pertenencia a México y al AGN, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. La descripción jugó un papel esencial en la identificación para comprobar su pertenencia a la institución”, indicó la institución, que precisó la importancia de presentar pruebas físicas del expediente y a los dictámenes elaborados por las especialistas del AGN. Aunque en 2024 comenzó el proceso de devolución, no fue hasta agosto de 2025 que el documento se puso a resguardo en la Embajada de México en Estados Unidos. “Si bien este logro es motivo de celebración, no debe olvidarse que el trabajo interinstitucional entre las autoridades mexicanas, así como la cooperación bilateral con Estados Unidos, que por medio del FBI recuperó el bien, son acciones estratégicas que permiten la devolución del patrimonio nacional al país”, añadió la SRE. Finalmente, con la presencia de representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, así como de la Consultoría Jurídica de la SRE, se llevó a cabo la apertura oficial del documento repatriado en las instalaciones del AGN.

Busca FBI más documentos de Hernán Cortés

El documento recuperado habría sido robado entre 1985 y 1993 del Archivo General de la Nación (AGN), donde integraba una colección de documentos históricos del conquistador español. Según un comunicado del FBI de agosto de 2025, el documento —firmado por Cortés el 20 de febrero de 1527— detalla el pago en oro destinado a financiar una expedición hacia las tierras de las especias, aportando valiosa información logística y de planificación de la época. Estos serían parte de 15 páginas sustraídas del AGN cuya ausencia se descubrió en 1993, al microfilmar la colección durante un proceso de inventario. El FBI continúa buscando las demás páginas faltantes e invitó al público a proporcionar información de forma anónima.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) le entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un documento del siglo 16 firmado por el conquistador Hernán Cortés. El documento, que fue entregado al Archivo General de la Nación (AGN) el pasado 18 de mayo, sería un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527. “Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés, sustraídos del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús”, precisó la secretaría. De acuerdo con la SRE, este archivo histórico, que fue robado hace más de tres décadas, tendría casi 500 años de antigüedad y sería “de valor incalculable”.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que en mayo de 2022 se remitió información al AGN referente a la venta del documento por la casa de subastas Paul Fraser Collectibles en Estados Unidos. No fue hasta junio del mismo año que, tras enviar pruebas de su pertenencia a México y al AGN, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. La descripción jugó un papel esencial en la identificación para comprobar su pertenencia a la institución”, indicó la institución, que precisó la importancia de presentar pruebas físicas del expediente y a los dictámenes elaborados por las especialistas del AGN. Aunque en 2024 comenzó el proceso de devolución, no fue hasta agosto de 2025 que el documento se puso a resguardo en la Embajada de México en Estados Unidos. “Si bien este logro es motivo de celebración, no debe olvidarse que el trabajo interinstitucional entre las autoridades mexicanas, así como la cooperación bilateral con Estados Unidos, que por medio del FBI recuperó el bien, son acciones estratégicas que permiten la devolución del patrimonio nacional al país”, añadió la SRE. Finalmente, con la presencia de representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, así como de la Consultoría Jurídica de la SRE, se llevó a cabo la apertura oficial del documento repatriado en las instalaciones del AGN.

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