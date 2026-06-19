Envía ‘El Chapo’ dos nuevas cartas a la Corte de EU

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, envió dos nuevas cartas a la Corte del Distrito Este de Nueva York para pedir su liberación e insistir en que su sentencia fue resultado de una “violación judicial” de sus derechos. En los documentos, fechados el 10 y 11 de junio, Guzmán Loera insistió en que su proceso de extradición y el juicio penal de 2019 contaron con múltiples anomalías jurídicas que viciaron el veredicto, lo que derivó en una condena que calificó como un “castigo cruel e inhumano”. También agregó que los derechos de visita de su esposa, Emma Coronel, y de sus dos hijas gemelas están siendo violados ya que no permiten visitarlo en prisión.

‘El Chapo’ Guzmán insiste en nuevo juicio y ser deportado a México

El sinaloense dice que se siente ignorado por el sistema judicial estadounidense. Foto. Cuartoscuro Archivo. “El Chapo” también insistió en que la política exterior de la Constitución ha sido violada al no permitirle estar en libertad por motivos de salud. “Estoy escribiendo por la injusticia y violaciones a la justicia por mi juicio nulo. Joaquín El Chapo Guzmán viene ante ambos oficiales y autoridades para que tomen mi carta en consideración por mi situación de salud en la prisión ADMAX y por la política de mi privilegio para las políticas de visita para que me vea mi familia”, señala Guzmán Loera en su carta. El sinaloense ha enviado en las últimas semanas diversas cartas escritas a mano y en inglés pidiendo su extradición y un nuevo proceso judicial, una solicitud que ya ha sido rechazada por el juez Brian Cogan. “El Chapo” ya había mandado siete cartas Estas cartas se suman a una serie de recursos e inconformidades enviados por Guzmán en las últimas semanas. Previamente había mandado siete cartas en las que pide reapatriación y que su juicio sea reabierto y. Además, denuncia falta de comunicación, aislamiento y problemas de salud. El juez Cogan ha rechazado las solicitudes de repatriación al considerar que no tienen fundamento jurídico y “carecen de sentido”. Joaquín “El Chapo” Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y juzgado en Nueva York entre 2018 y 2019 cuando fue condenado a cadena perpetua.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, envió dos nuevas cartas a la Corte del Distrito Este de Nueva York para pedir su liberación e insistir en que su sentencia fue resultado de una “violación judicial” de sus derechos. En los documentos, fechados el 10 y 11 de junio, Guzmán Loera insistió en que su proceso de extradición y el juicio penal de 2019 contaron con múltiples anomalías jurídicas que viciaron el veredicto, lo que derivó en una condena que calificó como un “castigo cruel e inhumano”. También agregó que los derechos de visita de su esposa, Emma Coronel, y de sus dos hijas gemelas están siendo violados ya que no permiten visitarlo en prisión.

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