Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG, acordó declararse culpable en Corte federal de Washington

Erick Valencia Salazar, “El 85”, uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación y ex socio de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, acordó declararse culpable de cargos de narcotráfico ante una corte federal de Washington el próximo 7 de abril de 2026.

Los registros judiciales indican que la defensa de Valencia Salazar y los fiscales estadounidenses suscribieron un acuerdo para cambiar la declaración inicial de inocencia del capo jalisciense.

Con esta decisión, Valencia Salazar renuncia a su derecho de defenderse en un juicio y sigue el camino de negociación que otros líderes del crimen organizado mexicano, como los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, también eligieron en años recientes ante tribunales estadounidenses.

La audiencia se celebrará ante el Juez James E. Boasberg, quien preside el proceso desde que el narcotraficante jalisciense fue vinculado a proceso por conspiración para distribuir cocaína en el territorio de Estados Unidos.

El acuerdo podría incluir una cláusula de colaboración con la Fiscalía General de Estados Unidos a cambio de beneficios como una pena de prisión menor a la máxima prevista para los cargos imputados.

De convertirse en testigo colaborador, Valencia Salazar podría obtener condiciones adicionales de reducción de condena.

La DEA ofreció durante años una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, al considerarlo responsable del trasiego de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en el periodo de 2003 a 2018.

La entrega de Valencia Salazar a las autoridades estadounidenses ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando el Gobierno de México transfirió a 29 presuntos narcotraficantes que Washington había solicitado en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

En aquella ocasión, Valencia Salazar fue enviado junto con figuras como Rafael Caro Quintero y los ex líderes de Los Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “El Z-40” y “El Z-42”.

Tras su audiencia de presentación, el acusado se había declarado no culpable, pero su defensa —encabezada por las abogadas Bonnie S. Klapper y Daniela Posada— comenzó negociaciones formales con la fiscalía meses después.

Valencia Salazar nació en Guadalajara, Jalisco.

Según registros de la DEA, tiene dos posibles fechas de nacimiento: el 11 de marzo de 1977 y el 19 de noviembre de 1982.

Su carrera criminal inició alrededor de 2003 como integrante del Cártel del Milenio, organización liderada por Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”.

A finales de la década de los 2000, tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, “Nacho” Coronel, participó en la fundación del CJNG junto con “El Mencho” y otros líderes.

Se le atribuye también la creación del grupo armado “Los Mata Zetas”, que originalmente operó como brazo armado del Cártel de Sinaloa para combatir a Los Zetas.

El Ejército Mexicano arrestó a Valencia Salazar por primera vez el 9 de marzo de 2012 en Zapopan, Jalisco, durante un operativo en el que le aseguraron 30 armas largas, granadas, cargadores y cartuchos.

Fue liberado en 2017 por supuestas violaciones al debido proceso.

Para entonces, la ruptura con “El Mencho” era definitiva —Valencia Salazar atribuía su primera detención a una traición de su ex socio—, lo que derivó en la fundación del Cártel Nueva Plaza junto con Carlos Enrique Sánchez Martínez, “El Cholo”.

La disputa entre ambas organizaciones desató una ola de violencia en el área metropolitana de Guadalajara que incluyó el hallazgo de casas de tortura y fosas comunes con decenas de cuerpos.

Valencia Salazar fue recapturado el 4 de septiembre de 2022 por el Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco.

El cambio de declaración de Valencia Salazar en Estados Unidos se produjo meses después de que también acordara declararse culpable Víctor Miguel Curiel Valadez, identificado como uno de los principales operadores financieros del CJNG, ante una Corte federal en Houston, Texas, en septiembre de 2025.

En la audiencia del 7 de abril de 2026 ante el Juez Boasberg se conocerán los términos finales del acuerdo, incluyendo los cálculos de la pena aplicable y las eventuales condiciones de cooperación que Valencia Salazar haya aceptado firmar.