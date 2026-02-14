Escuela de Florida paga multa de Dls. 1.72 millones por aceptar hijos de presuntos narcotraficantes mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con la IMG Academy, una academia deportiva privada ubicada en Florida, por realizar durante cinco años transacciones con dos personas sancionadas por narcotráfico cuyos hijos fueron inscritos en ese plantel.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, la conducta permitió que los hijos de dos líderes de una organización del narcotráfico mexicana designada recibieran servicios académicos y de entrenamiento deportivo de élite en territorio estadounidense.

De acuerdo con la OFAC, entre 2019 y 2025 la IMG Academy celebró acuerdos anuales de colegiatura con dos individuos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados por sus vínculos con un cártel de drogas con base en México, y procesó de manera reiterada pagos relacionados con la educación de sus hijos.

La autoridad estadounidense calculó 89 aparentes violaciones a los programas de sanciones contra el narcotráfico, derivadas de transacciones financieras para cubrir colegiaturas y otros gastos escolares de los estudiantes.

En la nota difundida, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos precisó que la institución localizada en Florida aceptó pagar 1.7 millones de dólares para resolver las potenciales violaciones a las leyes antinarcóticos relacionadas con estos dos casos y evitar un proceso administrativo más amplio.

Según el reporte, durante cinco años consecutivos la academia realizó transacciones repetidas con dos personas sancionadas por la OFAC debido a sus vínculos con un cártel mexicano, sin que la institución aplicara controles de revisión suficientes sobre la identidad de los clientes.

En el primer caso documentado, el Tesoro señaló que, por las omisiones en los chequeos de antecedentes, uno de los presuntos líderes de un cártel mexicano logró inscribir a su hijo en la IMG Academy para cursar estudios entre 2018 y 2023, periodo en el que el estudiante incluso se graduó de la institución.

La colegiatura anual superó los 98 mil dólares, y los pagos se realizaron de forma rutinaria durante varios ciclos escolares sin que se detectara que el pagador estaba sancionado.

La OFAC afirmó que en cualquier momento una diligencia mínima habría permitido identificar que el cliente aparecía en la lista de sancionados, lo que habría evitado múltiples infracciones a lo largo de ese periodo.

En un segundo caso, otro individuo sancionado por narcotráfico consiguió que su hijo estudiara en la misma academia entre 2020 y 2022 mediante el pago de una colegiatura anual superior a los 100 mil dólares.

De acuerdo con la información oficial, el hijo de este presunto capo mexicano abandonó su programa en junio de 2022, después de dos años de estancia en el campus.

La OFAC indicó que, en ambos expedientes, la institución celebró acuerdos de inscripción, facturó directamente a los sancionados y mantuvo comunicación frecuente con ellos respecto a obligaciones de pago, devoluciones y créditos aplicados a las cuentas de los estudiantes.

La IMG Academy, con sede en la ciudad de Bradenton, en la bahía de Tampa, es considerada una de las principales academias deportivas privadas de Estados Unidos y del mundo, y es conocida por recibir a atletas de alto rendimiento y figuras del deporte internacional.

El plantel ofrece un internado intensivo con colegiaturas anuales que se ubican en un rango aproximado de entre 75 mil y 100 mil dólares, y cuenta con más de mil 200 estudiantes dedicados a disciplinas como tenis, fútbol, golf, basquetbol y fútbol americano, entre otras.

La institución mantiene oficinas de reclutamiento en países como México, China, Japón y Corea del Sur, lo que le permite atraer a un número significativo de estudiantes extranjeros.

Según la OFAC, el caso se clasificó como no grave y no auto denunciado, aunque la agencia identificó una “desatención temeraria” de las obligaciones en materia de sanciones, debido a la falta de controles para verificar a las personas con las que celebraba transacciones.

Destacó que la omisión en la revisión de los pagadores permitió que individuos designados por proporcionar apoyo financiero y servicios a un cártel de drogas mexicano realizaran operaciones comerciales con personas estadounidenses y accedieran al sistema financiero de Estados Unidos.

Como factores atenuantes, el Departamento del Tesoro consideró que la academia no tenía antecedentes de sanciones previas por parte de la OFAC en los cinco años anteriores a las transacciones analizadas, y que aplicó medidas correctivas una vez que identificó las aparentes violaciones.

Tras un cambio de propiedad en junio de 2023, la institución contrató a un nuevo director jurídico y desarrolló un programa de cumplimiento en materia de sanciones basado en riesgos, además de colaborar con las autoridades mediante respuestas oportunas y sustantivas durante la investigación.

El acuerdo anunciado por la OFAC se enmarca en la aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico de 1999, conocida como Ley Kingpin, que faculta al Gobierno de Estados Unidos para sancionar a individuos y entidades vinculadas con organizaciones de tráfico de drogas en el extranjero.