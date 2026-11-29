Por Diego Fernández

España vota hoy en unas elecciones decisivas que pueden cambiar el rumbo del país. Tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, los españoles decidirán si el Partido Socialista (PSOE) continúa al frente del Ejecutivo o si —como anticipan los sondeos— la derecha llega al poder de la mano del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y con el respaldo de la extrema derecha de Vox. La vivienda, la inmigración, el costo de la vida y el futuro de los servicios públicos han marcado una campaña atravesada por la tensión política y las movilizaciones sociales. El resultado también se sigue con atención fuera de España. Las alianzas internacionales han acercado a Sánchez a líderes como Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que Santiago Abascal, al frente de Vox, mantiene su amistad con Javier Milei, presidente de Argentina.

La vivienda, el detonante y eje central de la campaña Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, hay que mirar a la crisis de la vivienda. La falta de apoyo parlamentario a las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas. A ello se sumaron el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, las movilizaciones por toda España y un descontento social que llevaba años creciendo ante las dificultades para acceder a una vivienda.

Cartel de propaganda electoral del candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con el eslogan “La gestión necesaria”, uno de los mensajes de campaña de la formación conservadora para las elecciones generales. ( )

Las propuestas de los partidos reflejan dos formas distintas de enfrentar el problema. El PSOE defiende mantener la intervención pública y ampliar la oferta de vivienda asequible, pero llega a las urnas con críticas por no haber acercado el parque de vivienda pública a los estándares europeos en sus ocho años de Gobierno: en España ronda el 3,4%, frente a una media europea de entre 8% y 9%. Conviene recordar, sin embargo, que la construcción depende en buena medida de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por su parte, Frente Amplio, la coalición que reúne a varias formaciones de izquierda, plantea una intervención pública más amplia, reduciendo el peso de la especulación inmobiliaria. El PP, principal fuerza de oposición, propone construir un millón de viviendas y reducir impuestos para facilitar la compra y el alquiler. También plantea derogar la actual Ley de Vivienda, que permite limitar los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. Vox apuesta por bajar impuestos, eliminar regulaciones y dar prioridad a los españoles en el acceso a vivienda protegida. Pero va más allá: vincula la dificultad para acceder a una vivienda con la migración, defendiendo la “remigración”, facilitando el retorno de extranjeros que, según sus criterios, no contribuyan al país.

Vox y el avance de la extrema derecha El crecimiento de la extrema derecha ha sido una de las principales transformaciones de la política europea durante la última década. Partidos que hace años ocupaban posiciones marginales han conseguido entrar en los parlamentos y gobernar en distintos países. España parecía una excepción, al menos hasta 2019, cuando Vox irrumpió en el Congreso de los Diputados con 24 escaños. Desde entonces, la formación liderada por Santiago Abascal ha ganado protagonismo y aspira ahora a convertirse en una pieza clave de un posible Gobierno junto al Partido Popular. La inmigración y la seguridad son sus principales ejes y su programa apuesta por el concepto de “prioridad nacional”, que busca restringir el acceso de la población extranjera a determinadas ayudas y servicios públicos.

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante el acto de apertura de campaña de su partido en la plaza de Colón de Madrid. ( )

Este discurso contrasta con el peso que tiene la población migrante en la economía española. Según un informe del Consejo Económico y Social (CES), las personas migrantes aportan el 10% de los ingresos a la Seguridad Social y representan apenas el 1% del gasto público. Su contribución resulta especialmente visible en sectores clave como la hostelería, la construcción y la agricultura, donde miles de trabajadores extranjeros sostienen buena parte de la actividad. El pasado 13 de noviembre, Santiago Abascal eligió la plaza de Colón de Madrid para abrir la campaña electoral. No fue una elección casual. El lugar, convertido en los últimos años en uno de los principales escenarios de las movilizaciones de la derecha española, sirvió también para escenificar los vínculos de Vox con la extrema derecha internacional. Durante el acto se proyectaron mensajes en video de Javier Milei, Flávio Bolsonaro, Giorgia Meloni y Marine Le Pen, entre otros dirigentes.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante el mensaje en vídeo que envió al acto de apertura de campaña de Vox en Madrid para mostrar su respaldo a Santiago Abascal y a la formación de ultraderecha española. ( )



Dos modelos de país Más allá de la vivienda y la inmigración, estas elecciones enfrentan dos visiones sobre el papel del Estado. Vox propone recortar el gasto público en 112 mil millones de euros, alrededor del 6,5% del PIB, una medida que recuerda al modelo de Milei en Argentina. El partido ha hablado incluso de aplicar en España no solo la “motosierra”, sino el “bulldozer” para recortar en la administración. A pesar de que Vox sostiene que el ajuste no tocaría la sanidad, la educación ni la dependencia, la cifra supera todo el gasto público anual en sanidad y deja abiertas las dudas sobre las pensiones y las prestaciones sociales, pilares del Estado del bienestar español. Obligaría, además, a explicar de dónde saldría el ahorro y las consecuencias que tendría para millones de ciudadanos. Sánchez respondió a estas propuestas durante un mitin en Murcia: “Sí al Estado del bienestar y no a las tijeras, las motosierras y los recortes”. Desde el Frente Amplio, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, aseguró en la presentación de la candidatura en Madrid: “No vamos a permitir que vengan cuatro oligarcas para que acabemos con un modelo como el de Estados Unidos”. Las diferencias también afectan a las políticas de memoria histórica. El PP propone derogar la Ley de Memoria Democrática y sustituirla por una nueva Ley de Concordia. Desde su acto en Colón, Abascal calificó así la norma: “La ley de memoria democrática es la más infecta que ha aprobado un Gobierno en democracia”. La legislación actual permite localizar e identificar a las víctimas de la represión franquista y avanzar en la reparación de sus familias.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, durante la presentación de su libro ‘Cómo ganar a los fachas’ en Madrid. ( )

De ella forma parte la disposición adicional conocida como “Ley de Nietos”, que ha permitido a miles de descendientes del exilio, especialmente en Latinoamérica, solicitar y recuperar la nacionalidad española. Sin embargo, en septiembre de 2026, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente su inscripción en el censo electoral y su derecho a voto, salvo que acrediten que sus antepasados sufrieron el exilio por motivos políticos o ideológicos. En el ámbito cultural, Vox rechaza las subvenciones al cine que considera “ideológicas”, una posición que ya ha trasladado a su gestión en Castilla y León. Allí, la formación también ha sido señalada por la cancelación de una representación teatral de una obra de Lorca en Valladolid. Un episodio que Pedro Sánchez aprovechó para criticar en su acto en Murcia: “La buena política es apoyar a la cultura y la mala educación es que la derecha y la ultraderecha sigan censurando a Lorca 90 años después de su asesinato”.

La izquierda llega dividida a las elecciones El avance de la derecha coincide con una de las principales debilidades del bloque progresista: la fragmentación de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Tras semanas de negociaciones, varias formaciones consiguieron agruparse bajo la coalición Frente Amplio, con la intención de evitar que la división del voto debilitara sus posibilidades electorales. El acuerdo, sin embargo, no logró incorporar a Podemos, que decidió ir por su cuenta y pactar con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Antes de que arrancara la campaña, Gabriel Rufián, dirigente de ERC, intentó impulsar un proyecto capaz de aglutinar a distintas fuerzas progresistas. Una propuesta que despertó expectativas entre los sectores de la izquierda que reclamaban una alternativa conjunta y que veían en el dirigente catalán un referente para toda la izquierda española.

De izquierda a derecha, los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy; la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, y la exalcaldesa de Barcelona y candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto de presentación de Frente Amplio en Madrid. ( )