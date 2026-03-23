España decomisa 625 kilos de metanfetamina de origen mexicano y detiene a cinco en Madrid

La Guardia Civil de España y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria decomisaron este 23 de marzo un cargamento de 625 kilogramos de metanfetamina procedente de México y detuvieron a cinco personas en Madrid, entre ellas un ciudadano mexicano identificado como “El Notario”, como parte de la denominada operación Nucífera.

Según informó la Guardia Civil española, “El Notario” era el encargado de verificar que el transporte de la droga se realizara en los términos acordados y fue arrestado al desembarcar de un vuelo con origen en México en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Los demás detenidos quedaron vinculados a la gestión logística y al control de los destinos finales del cargamento; cuatro de las cinco personas capturadas fueron ingresadas a prisión preventiva.

El operativo tuvo su origen el 19 de febrero de 2026, cuando funcionarios de la Guardia Civil y del SVA detectaron en el aeropuerto madrileño un envío sospechoso procedente de México.

La droga llegó camuflada en 36 botes de aceite de coco. Tras una inspección física y la toma de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria confirmó que el contenido de los recipientes daba positivo en sustancias estupefacientes.

Las autoridades optaron por no intervenir de inmediato y permitieron que la mercancía fuera trasladada y almacenada en la localidad de Arganda del Rey, en la comunidad de Madrid, donde se establecieron dispositivos de vigilancia a partir del 24 de febrero de 2026.

En paralelo, los agentes controlaron los domicilios del destinatario final del envío y de la persona responsable de la gestión logística, que incluía el pago de impuestos, aranceles y almacenaje.

Según las autoridades españolas, los resultados de la operación Nucífera representan un golpe relevante a la ruta de distribución de drogas sintéticas entre México y España.