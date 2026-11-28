España se enfila este domingo a unas elecciones generales anticipadas donde se elegirán 558 representantes en dos cámaras, cada una con su propia boleta.

Este ejercicio democrático debió celebrarse el domingo 22 de agosto de 2027, pero el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decidió adelantarlas.

En su comparecencia, el Presidente español justificó la convocatoria apelando a la necesidad de renovar el mandato popular ante un Parlamento bloqueado.

“Hemos tenido que lidiar con la peor oposición de nuestra historia democrática. Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, señaló Sánchez.

El líder socialista dijo que la cita con las urnas como una disyuntiva entre continuar con el programa progresista de su Gobierno, destacando los indicadores de crecimiento económico respecto al resto de la Unión Europea, o dar paso a un gobierno de coalición entre la derecha (PP) y la extrema derecha (Vox).

En el Partido Popular (PP), su líder Alberto Núñez Feijóo celebró la convocatoria tras meses de exigir la disolución de las Cortes, argumentando que el país necesita dejar atrás la inestabilidad de la legislatura actual.

Santiago Abascal, líder de Vox en España, el partido de ultraderecha, dio la bienvenida al adelanto electoral, aunque advirtió sobre no confiarse frente a la capacidad de movilización del PSOE.



Qué se elige

La Cámara baja, que es el Congreso de los Diputados, que consta de 350 escaños es la más determinante en esta jornada. pues se vota la investidura del Presidente del Gobierno y la legislatura puede destituirlo mediante una moción de censura.

El procedimiento comicial es con listas cerradas y bloqueadas, esto es que se elige un partido, no personas determinadas por circunscripciones provinciales, con reparto de escaños.

El Senado consta de 208 escaños de elección directa. Esta es la Cámara alta o de representación territorial. Los 265 senadores restantes, los designan después los parlamentos autonómicos.

Más de 38 millones 600 mil electores están llamados a las urnas, entre ellos destacan más de un millón 600 mil jóvenes que votan por primera vez en unas elecciones generales, un segmento cuya participación y orientación de voto se perfilan como factores determinantes en el reparto final de escaños.

Serán las decimoséptimas elecciones democráticas y las sextas con Felipe VI como Rey de España.

El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones el 5 de octubre de 2026 en rueda de prensa tras comunicar al Rey Felipe VI, su voluntad de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones al 29 de noviembre.

La decisión de adelantar los comicios es debido al rechazo del Congreso de los Diputados a la convalidación de los reales decretos leyes 26/2026 y 27/2026, referentes a medidas en materia de vivienda, y una posterior serie de manifestaciones por todo el país impulsando a una huelga general.

Sin embargo, como lo asienta la agencia AFP, la mayoría de las encuestas sitúan como vencedor de los comicios al Partido Popular (PP, derecha), que lidera Alberto Núñez Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para lograrla podría recurrir a la pujante ultraderecha de Vox, a quien los sondeos proyectan un marcado ascenso.

Si la extrema derecha entra en el gobierno sería la primera vez que lo hiciera en España desde la transición democrática que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, enfatiza AFP.