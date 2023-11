Según la última actualización de la Organización Meteorológica Mundial, se espera que el actual fenómeno de El Niño dure al menos hasta abril de 2024, influyendo en los patrones meteorológicos y contribuyendo a un nuevo aumento de las temperaturas tanto en tierra como en el océano.

A mediados de octubre de 2023, las temperaturas de la superficie del mar y otros indicadores atmosféricos y oceánicos del Pacífico tropical central y oriental coincidieron con El Niño.

El Niño se desarrolló rápidamente durante julio y agosto; alcanzó una intensidad moderada en septiembre de 2023 y es probable que alcance su punto máximo entre noviembre de este año y enero de 2024. Existe un 90 por ciento de probabilidades de que persista durante el próximo invierno del hemisferio norte y el verano del hemisferio sur, señala la agencia.

Según los patrones históricos y las predicciones a largo plazo actuales, se prevé que disminuya gradualmente durante la próxima primavera boreal, señala la actualización, que combina las predicciones y la orientación de expertos de todo el mundo.

El fenómeno de El Niño

El Niño se produce por término medio cada dos o siete años y suele durar entre nueve y doce meses. Se trata de un patrón climático natural asociado al calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico tropical central y oriental. Pero se produce en el contexto de un clima alterado por las actividades humanas.

“Los efectos de El Niño sobre la temperatura global suelen producirse al año siguiente de su desarrollo, en este caso en 2024. Sin embargo, como consecuencia de las altas temperaturas registradas en la superficie terrestre y marina desde junio, 2023 va camino de convertirse en el año más cálido jamás registrado”, declaró el secretario general de la agencia.

Petteri Taalas señaló que el año que viene podría ser aún más cálido. “Esto se debe clara e inequívocamente a la contribución de las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor, procedentes de las actividades humanas”.

“Fenómenos extremos como las olas de calor, la sequía, los incendios forestales, las lluvias torrenciales y las inundaciones se verán potenciados en algunas regiones, con importantes repercusiones. Por ello, la OMM está comprometida con la iniciativa Alerta temprana para todos, con el fin de salvar vidas y minimizar las pérdidas económicas”, añadió.

En este sentido, el anterior año más cálido registrado fue 2016, debido a un “doble golpe” de El Niño excepcionalmente fuerte y el cambio climático.

Calentamiento del mar

Desde mayo de 2023, la temperatura media de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental se han calentado significativamente, pasando de unos 0,5 °C por encima de la media en mayo de 2023 a unos 1,5 °C por encima de la media en septiembre de 2023.

Las previsiones más recientes y la evaluación de los expertos sugieren una alta probabilidad de calentamiento continuado en el Pacífico ecuatorial central y oriental hasta, al menos, abril de 2024.

Un fuerte fenómeno como éste no significa necesariamente fuertes impactos locales. Es importante señalar que El Niño no es el único factor que impulsa los patrones climáticos globales y regionales. No hay dos fenómenos de El Niño iguales, señaló la agencia.