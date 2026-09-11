Estados Unidos conmemora 25 años de los ataques del 11 de septiembre

Estados Unidos conmemoró este 11 de septiembre el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que dejaron cerca de 3 mil muertos y transformaron la política de seguridad nacional del país.

Las ceremonias se desarrollaron en los tres sitios donde se estrellaron los aviones secuestrados.

Los actos conmemorativos incluyeron la colocación de ofrendas florales, el izado de banderas, la lectura de los nombres de las víctimas, momentos de silencio y vigilias.

Los ex presidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden asistieron a la Zona Cero de Nueva York, acompañados del Vicepresidente JD Vance.

Otros funcionarios acudieron al Monumento Nacional del Vuelo 93, en Shanksville, Pensilvania.

El presidente Donald Trump tenía previsto asistir a una ceremonia en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En 2001, los atacantes tomaron el control de cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra las torres del World Trade Center, en Nueva York, y contra el Pentágono, en el estado de Virginia.

Una cuarta aeronave cayó en un campo cercano a Shanksville, luego de que los pasajeros intentaron recuperar el control del avión.

Los ataques constituyeron el episodio con mayor número de víctimas mortales ocurrido en territorio estadounidense por una acción de ese tipo y derivaron en la creación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como en el inicio de operaciones militares en Afganistán e Irak.

La conmemoración de cada 11 de septiembre se mantiene como una jornada de duelo nacional en Estados Unidos, con actos simultáneos en Nueva York, el Pentágono y Shanksville.