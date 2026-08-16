Estados Unidos devuelve a México a tres fugitivos buscados en el País

El Gobierno de Estados Unidos entregó a México a tres personas fugitivas de la justicia por diversos cargos.

Una de ellas la identificaron como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, otra persona buscada por homicidio y otra más por fraude.

En un mensaje en redes sociales, el Embajador de Estados Unidos en México destacó el resultado de la cooperación entre ambos países.

“Nuestra cooperación, impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, envía un mensaje claro a los delincuentes: serán capturados y rendirán cuentas”, asentó.

“En tan solo un día, autoridades estadounidenses devolvieron a México a tres fugitivos buscados en el país”, asentó.

Y destacó la entrega de un integrante de la “organización narcoterrorista” CJNG, quien es buscado por un delito relacionado con armas de fuego en Guanajuato.

Además, resaltó la entrega de un fugitivo buscado por homicidio en Zacatecas; y un tercero buscado por fraude.