Estados Unidos entrega a México a 10 fugitivos buscados por delitos graves

El Gobierno de Estados Unidos entregó a México a 10 personas buscadas por delitos graves en distintos estados del país, según informó el 25 de agosto de 2026 Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, quien atribuyó el resultado a la coordinación bilateral en materia de seguridad.

El diplomático precisó que las entregas se concretaron en fechas recientes y que los requeridos eran buscados por autoridades mexicanas por conductas que incluyen secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, así como actividades vinculadas con organizaciones criminales.

“En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a 10 personas buscadas en varios estados de México por delitos graves, incluidos secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, y actividades vinculadas con los cárteles”, publicó Johnson en la red social X.

El anuncio se inscribe en el intercambio de personas requeridas por la justicia que ambos gobiernos han sostenido durante las administraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Presidente Donald Trump, periodo en el que se han concretado varias entregas de detenidos en ambas direcciones.

En sentido inverso, México ha trasladado a más de 90 personas a Estados Unidos, cifra que supera con amplitud el número de entregas reportadas por el Gobierno estadounidense hacia territorio mexicano en el mismo periodo.

Al dar a conocer el corte de los intercambios recientes, el embajador sostuvo que la cooperación entre ambos países reduce los espacios de refugio para quienes enfrentan procesos penales.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras”, afirmó el representante diplomático.

El Gobierno de Estados Unidos no detalló las identidades de las 10 personas entregadas, los estados que las requerían ni las fechas específicas de cada traslado, elementos que corresponderá precisar a las autoridades mexicanas encargadas de los procesos penales respectivos.