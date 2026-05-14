Estados Unidos extradita a ‘Chuqui’, presunto líder del Tren de Aragua

Autoridades estadounidenses extraditaron a José Enrique Martínez Flores, “Chuqui”, señalado como el miembro de más alto rango del grupo criminal Tren de Aragua llevado hasta ahora ante la justicia de Estados Unidos.

A través de una publicación en redes sociales, el director del FBI, Kash Patel, informó que Martínez Flores llegó este miércoles a la ciudad de Houston procedente de Colombia.

Según el funcionario, esta es la primera ocasión en que un integrante del Tren de Aragua enfrenta cargos relacionados con terrorismo y es extraditado a territorio estadounidense, luego de que el Presidente Donald Trump designó a esta organización como grupo terrorista extranjero mediante una orden ejecutiva emitida el año pasado.

El FBI detalló que “Chuqui” está acusado de brindar apoyo material al Tren de Aragua, además de conspiración internacional para la distribución de drogas.

De acuerdo con Patel, el presunto integrante de la organización criminal comparecerá este viernes ante una corte federal en Estados Unidos.

En el mensaje, el director del FBI reconoció también el trabajo de la oficina de FBI Houston y del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el operativo de extradición.